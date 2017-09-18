В Актау неизвестные обстреляли двух парней из травматического оружия
18 сентября 2017, 14:01
Состояние пострадавших врачи оценили как средней степени тяжести.
В Мангистаускую областную больницу поступили двое парней с ранениями от травматического оружия, пишет Lada.
В 01:00 часов 18 сентября в приемный покой Мангистауской областной больницы (МОБ) из 28 микрорайона Актау поступили двое 24-летних молодых людей с ранениями, предположительно, от травматического оружия. После оказания помощи пострадавшие были отпущены домой. Об этом рассказал Мейрамбек Дабысбай, дежурный травматолог МОБ.
Состояние пострадавших врачи оценили как средней степени тяжести.
- У одного пациента было обнаружено ранение, предположительно, от травматического оружия в область левой ягодицы, у другого — в область спины справа, обеих бедер в трех местах. Ранения не представляли угрозы для жизни. После оказания помощи пациенты были отпущены домой. С их слов, молодые люди были возле своего дома, когда к ним подошли неизвестные и произвели выстрелы. После этого они скрылись на машине, - рассказал Мейрамбек Дабысбай.
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