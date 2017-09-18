Утверждены Правила набора призывников, военнообязанных, их направления и обучения на безвозмездной и возмездной основах, организации учебно-воспитательного процесса в специализированных организациях МО РК

В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Закона РК «О воинской службе и статусе военнослужащих» утверждены Правила набора призывников, военнообязанных, их направления и обучения на безвозмездной и возмездной основах, организации учебно-воспитательного процесса, а также сроки обучения по военно-техническим и иным специальностям в специализированных организациях Министерства обороны РК. В частности, обучение призывников, военнообязанных по военно-техническим и иным специальностям производится в специализированных организациях на безвозмездной основе в соответствии с потребностью Вооруженных Сил РК и на возмездной основе с полным или частичным возмещением расходов на обучение. Департаментом организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан в соответствии с потребностью воинских частей в военно-технических и иных специалистах, разрабатывается на соответствующий учебный год план подготовки военно-технических и иных специалистов в специализированных организациях МО РК и план подготовки призывников, военнообязанных на возмездной основе по военно-техническим и иным специальностям по программе военнообученного резерва. Также план подготовки на безвозмездной основе на планируемый период (три года) согласовывается с заинтересованными структурными подразделениями МО РК, утверждается в срок до 20 февраля текущего года первым заместителем Министра обороны - начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан, и доводится до специализированных организаций, местных органов военного управления и соответствующих ответственных исполнителей мероприятий бюджетных программ для планирования расходов на плановый период и организации работы. Вместе с тем комплектование специализированных организаций проводится по территориальному и экстерриториальному принципам. Для обучения в специализированные организации не направляются призывники, военнообязанные, ранее судимые или освобожденные от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям либо в отношении которых возбуждены досудебные производства. Таким образом на безвозмездной основе к подготовке по военно-техническим и иным специальностям привлекаются граждане, годные по состоянию здоровья к воинской службе, в возрасте от семнадцати лет шести месяцев до двадцати шести лет, подлежащие призыву на срочную воинскую службу после окончания подготовки или зачисляемые в мобилизационный резерв. Далее специализированные организации совместно с МОВУ, после получения выписки из плана подготовки на безвозмездной основе и плана подготовки на возмездной основе на очередной учебный год разрабатывают план-график комплектования учебных взводов и подготовки военно-технических и иных специалистов. Также планирование организации подготовки военно-технических и иных специалистов в специализированных организациях начинается с момента получения ими выписки из плана подготовки на безвозмездной основе и плана подготовки на возмездной основе на учебный год и завершается до начала нового учебного года. Перед началом нового учебного года руководители специализированных организаций или исполняющего обязанности издают приказы об организации подготовки военно-технических и иных специалистов на учебный год, в которых указываются: 1) основные задачи специализированной организации по подготовке военно-технических и иных специалистов в новом учебном году; 2) организация учебно-воспитательного процесса в новом учебном году; 3) сроки проведения учебно-методических занятий (сборов) с преподавателями (мастерами производственного обучения); 4) организация внутреннего порядка; 5) закрепление территории и объектов учебно-материальной базы за личным составом; 6) распорядок дня; 7) состав педагогического совета; 8) состав внутрипроверочных комиссий; 9) состав комиссии по проведению аттестации и премированию работников; 10) согласительная комиссия по трудовым спорам; 11) состав комиссии по предупреждению автомобильных происшествий, травматизма, противопожарной и экологической безопасности; 12) другие вопросы, касающиеся учебно-воспитательного процесса, жизни и деятельности. По окончании разработки планирующие документы утверждаются руководителем специализированной организации или исполняющего обязанности, доводятся до исполнителей и принимаются к реализации. Началом и окончанием обучения призывников, военнообязанных по военно-техническим и иным специальностям считается дата издания приказов руководителя специализированной организации или исполняющего обязанности о зачислении и окончании. Таким образом срок обучения призывников, военнообязанных по военно-техническим и иным специальностям устанавливается в зависимости от специальности, получаемой по учебной программе. При этом, обучение призывников, военнообязанных осуществляется: 1) на безвозмездной основе - в период с 15 января по 15 апреля и с 15 июня по 15 сентября; 2) на возмездной основе - в период с 1 февраля по 20 декабря. Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.