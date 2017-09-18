Компания Mack представила новый грузовик Anthem

Грузовик Mack Anthem нового поколения был публично представлен широкой общественности в рамках специального мероприятия, на котором Джон Уолш, вице-президент по глобальному маркетингу бренда, отметил:





«Mack – это единственный американский производитель грузовиков, который может заявить, что все проданные в Соединенных Штатах Америки грузовые автомобили, произведены здесь же, на территории США».









Создавая флагманский тягач Mack Anthem нового поколения, дизайнеры американского бренда постарались воплотить образ «истинного американского тягача», но при этом сохранить фирменный стиль марки Mack. Таким образом, спутать представленный автомобиль с моделями других производителей просто невозможно.

Также на презентации новинки выступал Мартин Лундштедт, глава концерна Volvo Group, в состав которого входит культовый американский производитель. Топ-менеджер отметил, что «новый Mack Anthem со временем станет классикой».









Согласно официальным данным, флагманский сдельный тягач Mack Anthem нового поколения стал на 1,5-3,0% экономичнее предшественника, а также значительно комфортабельнее. Самая просторная версия кабины грузовика, за счёт новой компоновки, стала на 35% просторнее.

В такой вариации кабина нового тягача Mack Anthem получает спальник, длиной 178 см. Помимо этого, в кабине появилось больше стеллажей, рабочих поверхностей и шкафов. Также грузовик оснащается новыми креслами, дополнительными розетками и новые кнопки управления различными системами, которые выполнены лазером, так что стираться теперь не будут.









Флагманский сдельный тягач Mack Anthem нового поколения получил силовые агрегаты серии MP. Так, в гамме силовых агрегатов новинки значится топовой 13-литровый мотор Mack MP8 (505 л.с. и 2 521 Нм). Помимо этого, для автомобиля предусмотрен 11-литровый агрегат MP7 (425 л.с. и 2 115 Нм).

Вне зависимости от силового агрегата, грузовик Mack Anthem 2018 модельного года оснащается стандартной трансмиссией 12-скоростной трансмиссией mDRIVE AMT. Однако в качестве опции производитель готов предложить клиентам 13- и 14-скоростные коробки переключения передач.



