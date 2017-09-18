Кайсар Джанаханов назначен директором - главным редактором ТОО «Газета «Литер»

Кайсар Джанаханов назначен с сегодняшнего дня директором - главным редактором ТОО «Газета «Литер», передает МИА «Казинформ».

Кайсар Джанаханов родился в 1972 году, окончил Алматинский государственный университет им. Абая. В разное время работал председателем Комитета информации и архивов Министерства культуры, информации и спорта РК, заместителем заведующего социально-политическим отделом Администрации Президента РК, исполнительным директором Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KazEnergy», заместителем генерального директора - директором информационно-аналитического центра АО «Рауан Медиа Групп», заместителем председателя правления АО «Национальный информационный холдинг «Арна Медиа», гендиректором медиахолдинга «НУР-Медиа», генеральным директором телеканала «Астана»; главным редактором казахстанской газеты «Литер», генеральным директором товарищества с ограниченной ответственностью «Литер» (2012-2014); руководителем пресс-службы Мажилиса Парламента Республики Казахстан; генеральным директором ТОО «Казпресс».