Казахстанцам посоветовали не посещать АвтоЦОНы из-за сбоя в системе

Казахстанцам рекомендуют не посещать специализированные центры обслуживания населения , передает , передает Zakon.kz





"По всему Казахстану временно недоступны сервисы Комитета административной полиции МВД РК. В связи с этим, услуги специализированных ЦОНов на данный момент недоступны, ведутся работы по восстановлению сервисов. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и рекомендуем воздержаться от посещения спецЦОНов до появления сообщения о восстановлении работоспособности сервисов КАП МВД РК", - говорится в сообщении "Правительства для граждан" в Facebook.





Информация о завершении работ появится позже.



