Казахстанцам посоветовали не посещать АвтоЦОНы из-за сбоя в системе
18 сентября 2017, 14:30
Информация о завершении работ появится позже.
Казахстанцам рекомендуют не посещать специализированные центры обслуживания населения, передает Zakon.kz.
"По всему Казахстану временно недоступны сервисы Комитета административной полиции МВД РК. В связи с этим, услуги специализированных ЦОНов на данный момент недоступны, ведутся работы по восстановлению сервисов. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и рекомендуем воздержаться от посещения спецЦОНов до появления сообщения о восстановлении работоспособности сервисов КАП МВД РК", - говорится в сообщении "Правительства для граждан" в Facebook.
Информация о завершении работ появится позже.
Фото: Facebook.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4878623-2b1628e76e8eeab98b1eb4f073e091f2
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...