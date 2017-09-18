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Казахстанцам посоветовали не посещать АвтоЦОНы из-за сбоя в системе

18 сентября 2017, 14:30

Информация о завершении работ появится позже.

Казахстанцам рекомендуют не посещать специализированные центры обслуживания населения, передает Zakon.kz.

"По всему Казахстану временно недоступны сервисы Комитета административной полиции МВД РК. В связи с этим, услуги специализированных ЦОНов на данный момент недоступны, ведутся работы по восстановлению сервисов. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и рекомендуем воздержаться от посещения спецЦОНов до появления сообщения о восстановлении работоспособности сервисов КАП МВД РК", - говорится в сообщении "Правительства для граждан" в Facebook.

Информация о завершении работ появится позже.

Фото: Facebook.

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