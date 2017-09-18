NSAC: Бёрд придётся объяснить выставленный ею счёт в бою Головкин — Альварес

Этот счёт вызвал удивление даже у промоутера Альвареса Оскара де ла Хойи, который оценил преимущество своего боксёра как 115:113.

Руководитель Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) Боб Беннет отметил, что судье Аделаиде Бёрд придётся пояснить счёт 118:110, который она выставила в пользу Сауля Альвареса в бою с Геннадием Головкиным. Этот счёт вызвал удивление даже у промоутера Альвареса Оскара де ла Хойи, который оценил преимущество своего боксёра как 115:113.





Встреча этих боксёров завершилась вничью, поскольку другой судья выставил счёт 115:113 в пользу Головкина, а третий выставил счёт 114:114.





«Конечно, есть план. Я встречусь с ней. Она должна пояснить счёт по каждому из раундов. К сожалению, этот вечер был плохим для неё. Аделаида выдающаяся судья. Она отсудила 115 титульных и отборочных боёв. Она хорошо справляется с нашими тренировками. Я считаю, что быть судьёй — непростая задача. Я её не оправдываю, но взгляните на её работу в последние три года. Худшее, что вы найдёте, — это ошибки в оценке пары раундов. Я уверен в ней.





К сожалению, в этом бою Аделаида выставила счёт с более широкой разницей. Я никак её не оправдываю. Я считаю, что она выдающаяся судья, но в любом деле бывают плохие дни. В любом случае она видела бой», — цитирует Беннета BoxingScene.