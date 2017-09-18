Тезисы Министра финансов Султанова Б.Т. по проекту закона «О республиканском бюджете на 2018-2020 годы»

(г. Астана, 12 сентября 2017 года)

Уважаемый председательствующий!

Уважаемые депутаты!

Сегодня на Ваше рассмотрение выносится проект Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2018 - 2020 годы».

Законопроект отражает основные направления и приоритеты социальной и экономической политики страны в соответствии с прогнозом развития экономики до 2022 года.

Основная цель проекта бюджета предстоящего трехлетнего периода - заложить основу для качественного роста в новых экономических условиях. Главная его характеристика - концентрация, а не расширение расходных обязательств в условиях постепенно улучшающейся внешней и внутренней ситуации.

В перспективе полученные эффекты, в том числе в виде роста поступлений, будут направляться на задачи модернизации Казахстана. Они будут решаться через стимулирование системообразующих отраслей и основных драйверов экономического роста.

Исходя из поставленной цели, определены базовые характеристики проекта бюджета:

Первое. Качественное изменение структуры поступлений бюджета при консервативности прогнозов;

Второе. Оптимизация расходов с сохранением всех социальных обязательств и обеспечением реализации задач Третьей модернизация Казахстана;

Третье. Сохранение безопасного объема государственного долга через сокращение дефицита бюджета до минимального уровня.

Теперь более подробно о каждом из показателей.

Поступления бюджета.

Законопроект предполагает качественное изменение структуры поступлений в бюджет. Так, общий объем поступлений в 2018 году составит 8 578,3 млрд. тенге, с уменьшением к предыдущему году на 1 050,2 млрд. тенге за счет:

снижения нефтяных поступлений на 1 902,3 млрд. тенге;

роста ненефтяных поступлений на 852 млрд. тенге.

Основными факторами снижения нефтяных поступлений (на 3,4% к ВВП в 2018 году) является поэтапное уменьшение гарантированного трансферта и отказ от привлечения целевого трансферта из Национального фонда.

В соответствии с новой Концепцией формирования и использования средств Национального фонда гарантированный трансферт составит:

в 2018 году - 2 600 млрд. тенге;

в 2019 году - 2 300 млрд. тенге;

в 2020 году - 2 000 млрд. тенге.

Кроме того, с учетом уточнения подходов Концепции, поступления от ЭТП на нефть отнесены к нефтяным доходам. При этом, в результате корректировки цены на нефть с 50 до 45 долл. за баррель планируется уменьшение объема поступлений от ЭТП в 2018 году на 87,7 млрд. тенге.

Планируемый в новом бюджете рост ненефтяных поступлений в 2018 году составляет 852 млрд. тенге или 19,3% от плана текущего года.

Основные факторы увеличения поступлений.

Во-первых, ожидаемые показатели роста экономики, о чем было сказано министром национальной экономики.

Во-вторых, принимаемые меры в рамках модернизации государственных финансов и улучшение налогового администрирования.

И здесь, разрешите подробно остановиться на реализуемом проекте «Повышение собираемости налогов».

Вызовы времени диктуют необходимость выявления всех недочетов при реализации фискальной функции государства.

За принятыми в течение ряда лет мерами снижения налоговой нагрузки несырьевого сектора, ожидаемый изначально рост поступлений не последовал. В то же время поступления сырьевого сектора снизились в результате падения мировых цен на нефть.

При этом потребности государства растут. Поэтому без принятия экстра и долгосрочных мер дальнейшее развитие может быть замедлено.

Уже сейчас в рамках проекта по повышению собираемости налогов ведется работа по пяти важным направлениям.

Первое. Сокращение теневой экономики.

По данному направлению реализуются инициативы по администрированию электронной торговли, казначейского сопровождения государственных закупок, маркировке товаров, трансфертному ценообразованию, а также внедрению новых подходов в деятельности Службы экономических расследований.

Так, в составе КГД создается Фьюжен-центр, который будет проводить комплексный и оперативный анализ информации из различных источников. Это позволит вырабатывать стратегию и тактику практических действий по предупреждению и пресечению предикатных правонарушений, устанавливать происхождение денежных средств, обеспечивать возврат похищенных активов, в том числе из-за рубежа.

Реализация мероприятий по данному направлению увеличит поступление доходов в 2018 году на 52,9 млрд. тенге.

Второе. Таможенное администрирование.

Основным катализатором роста доходов (22 млрд. тенге) по данному направлению является внедрение электронного декларирования, предварительного информирования и Е-окна. Этот эффект обусловлен ростом товарооборота, в том числе за счет сокращения времени таможенной очистки в результате полной автоматизации процессов (со 150 минут в 2017 году до 125 минут в 2018 году).

Также в рамках данного направления будет осуществляться рискориентированный контроль таможенной стоимости и классификации товаров.

В итоге общий объем поступлений республиканского бюджета составит:

в 2018 году 8 578,3 млрд. тенге - 15,3% к ВВП;

в 2019 году 9 190,2 млрд. тенге - 15,1% к ВВП;

в 2020 году 9 566,2 млрд. тенге - 14,6% к ВВП.

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Расходы республиканского бюджета

Объем расходов на 2018 год планируется в размере 9 217,9 млрд. тенге, что на 1 958,5 млрд. тенге ниже текущего года.

В первую очередь это связано с разовыми расходами текущего года на оздоровление банковского сектора

(2 093 млрд. тенге).

Вместе с тем, сохранение всех принятых обязательств государства в социальной сфере и усиление в сфере безопасности потребовало проведения оптимизации расходов уже на этапе формирования лимитов весной текущего года.

Поэтому, если рассматривать функциональную структуру бюджета наблюдается снижение всех групп расходов, кроме обозначенных.

В целом объем расходов составит:

в 2018 году 9 217,9 млрд. тенге или 16,5 % к ВВП;

в 2019 году 9 798,2 млрд. тенге или 16,1 % к ВВП;

в 2020 году 10 219,7 млрд. тенге или 15,6 % к ВВП.

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А теперь разрешите перейти к основным направлениям расходов республиканского бюджета на 2018-2020 годы.

1. РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Социальная направленность бюджета сохранена. Расходы социального блока в трехлетнем периоде составят 13 377,1 млрд. тенге, в том числе на 2018 год -

4 101,3 млрд. тенге или 44,5% от общего объема расходов.

К 2020 году этот показатель составит 47,4%.

Основная доля социальных расходов приходится на социальное обеспечение и оказание социальной помощи гражданам страны.

Так, в планируемом периоде на данное направление запланировано 8 711,5 млрд. тенге, из них в 2018 году -

2 614,9 млрд. тенге с ростом к текущему году на

474,9 млрд. тенге или на 22,2%.

При этом, значительную долю указанных расходов составляют социальные выплаты, на что в трехлетнем периоде будет направлено 8 508,7 млрд. тенге, из них

в 2018 году - 2 547,9 млрд. тенге.

Рост пенсионных выплат в 2018 году по отношению к текущему году связан с 2 основными факторами:

1) постоянного характера - это:

увеличение контингента получателей на 40-44 тысяч получателей;

индексация размеров пенсий с опережением уровня инфляции на 2%.

2) новыми мерами, направленными на усиление социальной поддержки пенсионеров, а именно:

изменением с 1 июля 2018 года порядка назначения базовой пенсионной выплаты в зависимости от стажа участия в пенсионной системе;

изменением с 1 января 2018 года структуры прожиточного минимума с 60/40 на 55/45 в соответствии с фактическими потребительскими расходами граждан.

Таким образом, средний размер солидарной пенсии

в 2018 году по сравнению с текущим годом будет увеличен

на 3 849 тенге и составит 56 059 тенге.

Размер государственной базовой пенсии увеличится в среднем на 10 990 тенге и составит 25 456 тенге.

С 2018 года будет внедрен новый формат адресной социальной помощи с установлением критерия для оказания помощи на уровне 50% от прожиточного минимума.

Внедрение нового формата предусмотрено 84-шагом Плана наций и направлено на усиление адресности предоставляемой социальной помощи через вовлечение трудоспособных граждан из числа малообеспеченных в активное участие в программах содействия занятости и социальной адаптации. На указанные цели в бюджете предусмотрено 52,1 млрд. тенге, из них в 2018 году - 19,2 млрд. тенге с охватом 1,7 млн. человек.

Расходы на систему здравоохранения на 2018-2020 годы 3 335,7 млрд. тенге, из них в 2018 году - 1 068,6 млрд. тенге или с ростом на 29,8 млрд. тенге.

Указанный рост в основном связан с усилением Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в целях качественного перехода на обязательное социальное медицинское страхование.

На развитие системы образования и науки в проекте бюджета на 2018-2020 годы предусмотрены

1 108,9 млрд. тенге, из них на 2018 год - 335,9 млрд. тенге.

Основные расходы республиканского бюджета в 2018 году в сфере образования в сумме 158,1 млрд. тенге будут направлены на подготовку квалифицированных специалистов с техническим и профессиональным, высшим и послевузовским образованием для отраслей экономики.

Кроме того, продолжится строительство школ взамен трехсменных, аварийных и в целях ликвидации дефицита ученических мест с расходами 39,9 млрд. тенге, обучение одаренных детей с расходами 33,0 млрд. тенге, развитие автономных организаций образования с расходами

22,2 млрд. тенге.

В планируемый трехлетний период предлагается расширить существующий пилот по внедрению подушевого финансирования среднего образования.

Так, с сентября 2018 года предусматривается переход всех 85 школ г. Астана. В 2019 году к проекту будет подключен г. Алматы с 239 школами. С 2020 года планируется повсеместное внедрение подушевого финансирования в полнокомплектных школах страны (3 981 школа).

В целях стимулирования государственно-частного партнерства в среднем образовании в действующий состав подушевого норматива предлагается включить дополнительно ряд затрат, в том числе амортизационные расходы за 20 лет и расходы на стимулирование педагогического персонала.

Исходя из обозначенных параметров, средние расходы на 1 ученика в год составят 299,4 тыс. тенге (на 2017г. - 206,6 тыс. тенге).

В целом, расходы на внедрение подушевого финансирования организаций среднего образования составят 153,9 млрд. тенге, из них на 2018 год - 4,8 млрд. тенге.

На развитие науки по всем государственным органам предлагается направить в трехлетнем периоде

119,2 млрд. тенге, в том числе на 2018 год - 41,2 млрд. тенге.

Расходы на развитие культуры и спорта в 2018 - 2020 годах составят 212,7 млрд. тенге, из них на 2018 год - 79,1 млрд. тенге.

Расходы Министерства культуры и спорта будут направлены на реализацию мероприятий по модернизации общественного сознания, обеспечение функционирования театров, музеев, библиотек и архивов, поддержку развития спорта, подготовку кадров, развитие туризма, производство фильмов, содержание вновь вводимых объектов спорта.

На реализацию мер Программы модернизации общественного сознания планируется направить

35,0 млрд. тенге, из них в 2018 году - 13,5 млрд. тенге.

2. НОВАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Реализация задач по созданию новой модели экономического роста в трехлетнем периоде будет осуществляться посредством технологической модернизации и цифровизации экономики, поддержки массового предпринимательства, а также развития традиционных базовых отраслей - аграрного сектора, транспортной и логистической инфраструктуры.

Основными драйверами роста остаются государственные программы индустриально-инновационного развития, развития АПК, Нурлы Жол, программа жилищного строительства Нурлы Жер, а также новая государственная программа Цифровой Казахстан.

На реализацию второго этапа Государственной программы индустриально-инновационного развития предусмотрены расходы в общей сумме 232,9 млрд. тенге, из них на 2018 год - 76,1 млрд. тенге.

Данные средства будут направлены на долгосрочное лизинговое финансирование, реализацию новых проектов ГПИИР и поддержку несырьевого экспорта, а также на привлечение инвестиций, обеспечение технического регулирования и метрологии, развитие инноваций в приоритетных отраслях обрабатывающей промышленности.

3. ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

На обеспечение обороноспособности и в целом безопасности государства, охрану правопорядка и поддержание внутренней стабильности, обеспечение защиты населения и устойчивости управления в кризисных ситуациях, на трехлетний период предусмотрено 3 473,0 млрд. тенге, из них на 2018 год - 1 088,9 млрд. тенге с ростом к уровню текущего года на 103,5 млрд. тенге или 11%.

В рамках данных средств предусмотрено поэтапное доведение расходов на оборону до 1% к ВВП к 2020 году.

Кроме того, в соответствии с поручениями Главы Государства в проекте бюджета предусмотрены расходы на выплату повышенных в текущем году на 25% должностных окладов военнослужащих и сотрудников правоохранительной системы.

На дальнейшую реализацию проекта Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2017-2020 годы будут направлены средства на общую сумму 142,5 млрд. тенге, из них на 2018 год - 56,0 млрд. тенге.

Для борьбы с киберпреступностью и выработки мер по созданию эффективной системы защиты национального киберпространства в трехлетнем периоде предусмотрены расходы на создание Национального координационного центра информационной безопасности «Киберщит Казахстана» в сумме 28,8 млрд. тенге, из них на 2018 год - 6,4 млрд. тенге.