Умер народный артист СССР Зураб Соткилава

Оперный певец Зураб Соткилава скончался в Москве. Об этом сообщил генеральный директор Большого театра Владимир Урин, передает ТАСС в понедельник, 18 сентября.





Народному артисту СССР было 80 лет. Время и место церемонии прощания станут известны позже.





«У него была тяжелая болезнь, с которой он боролся до конца», — рассказал Урин.





В 2015-м артисту поставили диагноз «злокачественная опухоль поджелудочной железы».





Соткилава родился в Сухуми в 1937 году. В 1950-х играл в составе тбилисской футбольной команды «Динамо». В 1959-м завершил спортивную карьеру из-за травм. Соткилава был солистом Большого театра с 1974 года.





Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости



