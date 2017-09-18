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Умер народный артист СССР Зураб Соткилава

18 сентября 2017, 14:52

В 2015-м артисту поставили диагноз «злокачественная опухоль поджелудочной железы».

Оперный певец Зураб Соткилава скончался в Москве. Об этом сообщил генеральный директор Большого театра Владимир Урин, передает ТАСС в понедельник, 18 сентября.

Народному артисту СССР было 80 лет. Время и место церемонии прощания станут известны позже.

«У него была тяжелая болезнь, с которой он боролся до конца», — рассказал Урин.

В 2015-м артисту поставили диагноз «злокачественная опухоль поджелудочной железы».

Соткилава родился в Сухуми в 1937 году. В 1950-х играл в составе тбилисской футбольной команды «Динамо». В 1959-м завершил спортивную карьеру из-за травм. Соткилава был солистом Большого театра с 1974 года.

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости


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