Умер народный артист СССР Зураб Соткилава
18 сентября 2017, 14:52
В 2015-м артисту поставили диагноз «злокачественная опухоль поджелудочной железы».
Оперный певец Зураб Соткилава скончался в Москве. Об этом сообщил генеральный директор Большого театра Владимир Урин, передает ТАСС в понедельник, 18 сентября.
Народному артисту СССР было 80 лет. Время и место церемонии прощания станут известны позже.
«У него была тяжелая болезнь, с которой он боролся до конца», — рассказал Урин.
В 2015-м артисту поставили диагноз «злокачественная опухоль поджелудочной железы».
Соткилава родился в Сухуми в 1937 году. В 1950-х играл в составе тбилисской футбольной команды «Динамо». В 1959-м завершил спортивную карьеру из-за травм. Соткилава был солистом Большого театра с 1974 года.
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
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