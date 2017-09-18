Самые крутые машины Франкфуртского мотор-шоу

На автосалоне во Франкфурте 2017 года, помимо концептов, электрокаров и автономных транспортных средств, состоялся дебют автомобилей, которых объединяют такие понятия, как мощь, скорость, красота, роскошь и статус.





Однако в рамках выставки автомобильной промышленности во Франкфурте 2017 года, к радости многочисленных поклонников производительных автомобилей, состоялся публичный дебют и таких машин, которые объединяют в себе такие понятия, как мощь, скорость, красота, роскошь, статус.

Предлагаем вашему вниманию топ самых крутых машин автосалона во Франкфурте 2017 года, от одного вида которых сердце начинает биться чаще, а единственное желание – прыгнуть за руль, пробудить мощный мотор и загнать стрелку спидометра в его правую половину.





BMW M5









Пожалуй, что «заряженный» седан BMW M5 нового поколения — это одна из самых ожидаемых новинок текущего года. Впервые в истории 4-дверная модель получила полный привод, а ещё 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию. Однако баварцы помнят о своих фанатах, поскольку у автомобиля имеется специальная кнопка, которая полностью отключает переднюю ось.





В моторном отсеке «заряженного» седана BMW M5 нового поколения расположен … всё тот же двигатель 4.4 V8. Силовой агрегат был модернизирован. Его мощность — 600 сил. Крутящий момент — 750 Нм. Спринт с 0 до 100 км/ч — 3,4 секунды; с 0 до 200 км/ч — 7,7 секунды. Максимальная скорость — 250 км/ч (за доплату лимит сдвинут на 305 км/ч). Появится новый BMW M5 и в России — ожидается весной 2018 года.





Ferrari Portofino









Согласитесь, что рейтинг топ самых крутых автомобилей автосалона во Франкфурте 2017 года не может обойтись без машины итальянского бренда. Ferrari привезла на выставку новую модель Portofino, которая, как отмечалось ранее, пришла на смену купе-кабриолету Калифорнии Т.





В моторном отсеке нового «доступного» спорткара Ferrari Portofino находится модернизированный двигатель 3.9 V8. Мотор получил новый впускной коллектор, новые шатуны и поршни, новую программу управления. Мощность — 600 л.с. Крутящий момент — 760 Нм. Разгон с нуля до первой сотни — 3,5 секунды. Максимальная скорость — 320 километров в час.





Brabus Rocket 900 Cabrio









Не секрет, что на автосалоне во Франкфурте-2017 немецкая компания Mercedes явила миру обновлённое купе и кабриолет S-класса, включая их «заряженные» модификации AMG S 63 и AMG S 65 (612 и 630 л.с.). Но огромное внимание поклонников немецкой марки приковала другая машина — Brabus Rocket 900 Cabrio.





Кабриолет Brabus Rocket 900 Cabrio — это, на минуточку, самая быстрая и самая мощная четырёхместная машина с открытым верхом в мире, построенная умельцами известного ателье Brabus. Модель построена на базе кабриолета Mercedes-AMG S 65. То есть, в моторном отсеке автомобиля расположен модернизированный движок V12. Мощность — 900 л.с. Крутящий момент — 1200 Нм. Спринт с 0 до 100 км/ч — 3,9 секунды. Максимальная скорость — 350 километров в час.





Bentley Continental GT









Третье поколение спортивного британского купе Bentley Continental GT по праву занимает место в рейтинге топ самых крутых машин автосалона во Франкфурте 2017 года. Люксовый автомобиль нового поколения построен на совершенно новой платформе MSB. Кузов автомобиля выполнен из алюминия. Машина чуть «подросла» в габаритах, что обещает ещё больший комфорт.





В движение купе Bentley Continental GT нового поколения приводится от могучего шестилитрового агрегата W12, который способен генерировать 635 лошадиных сил. В паре с двигателем трудится роботизированная трансмиссия, которая позволяет автомобилю разгоняться с 0 до 100 км/ч за 3,7 секунды. Максимальная скорость достигает 333 километров в час.





Lamborghini Aventador S Roadster









Также в рейтинг топ самых крутых машин автосалона во Франкфурте 2017 года не могла не попасть новая модель итальянской марки Lamborghini. Речь идёт об открытой версии обновлённого суперкара Aventador S — родстере Lamborghini Aventador S Roadster.



Автомобиль получил съёмную крышу, которая состоит их двух отдельных панелей, массой всего шесть килограмм. В моторном отсеке родстера Lamborghini Aventador S Roadster (кто бы сомневался) расположен силовой агрегат 6.5 V12. Его отдача — 740 л.с. Автомобиль, оснащённый полным приводом, разгоняется до первой сотни за три секунды. Максимальная скорость — 350 километров в час.





Международный автосалон во Франкфурте-2017 стал местом множества мировых премьер. На стендах производителях немецкого мотор-шоу можно увидеть транспортные средства, которые имеют нулевые выбросы вредных веществ и оснащены системами автономного управления.