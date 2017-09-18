Б.Байбек дал автограф уличному музыканту
18 сентября 2017, 15:01
Градоначальник оставил пожелание на нотном листе и пообещал выдать "разрешение".
Аким Алматы Бауржын Байбек дал музыканту денег и свой автограф, передает Zakon.kz.
Градоначальник осматривал реконструировнную улицу Панфилова. Напомним, в эти дни в южной столице отмечается день города.
На видео, опубликованном на странице "kris_p_rezerv" в Instagram, аким Алматы увлеченно слушает уличного музыканта. Баянист Сергей Григорьевич попросил у Байбека автограф. Градоначальник оставил пожелание на нотном листе и пообещал выдать "разрешение".
"Вчера я побывала на открытии обновленной улицы Панфилова в Алматы. Встретила там акима Бауыржана Байбека,он был достаточно открыт,подал монетку уличному музыканту,оставил ему автограф и пообещал выдать специальное удостоверение. Эта улица открыла прекрасный вид на театр и горы", - говорится в описании к видео.
Фото: кадр из видео.
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