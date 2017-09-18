Б.Байбек дал автограф уличному музыканту

Аким Алматы Бауржын Байбек дал музыканту денег и свой автограф,





На видео, опубликованном на странице " kris_p_rezerv " в Instagram, аким Алматы увлеченно слушает уличного музыканта. Баянист Сергей Григорьевич попросил у Байбека автограф. Градоначальник оставил пожелание на нотном листе и пообещал выдать "разрешение".





"Вчера я побывала на открытии обновленной улицы Панфилова в Алматы. Встретила там акима Бауыржана Байбека,он был достаточно открыт,подал монетку уличному музыканту,оставил ему автограф и пообещал выдать специальное удостоверение. Эта улица открыла прекрасный вид на театр и горы", - говорится в описании к видео.

Градоначальник осматривал реконструировнную улицу Панфилова. Напомним, в эти дни в южной столице отмечается день города.