В РК снижаются цены на продовольственные товары

В Казахстане инфляция за август 2017 года составила 0,1% (за период с начала года - 3,9%, в годовом выражении - 7%). Цены на непродовольственные товары и платные услуги за месяц выросли по 0,7%, а на продовольственные товары снизились на 0,9%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства нацэкономики.

Снижение цен на продовольственные товары на 0,9% внесло вклад в снижение инфляции на 0,1 процентных пункта. Это обусловлено сезонным удешевлением плодоовощной продукции на 9,2%. Цены на фрукты свежие снизились на 4,4%, овощи свежие - на 13,2%, картофель - на 20,4%.

Кроме того, наблюдается снижение цен на сахар-песок - на 2,2%, крупу гречневую - на 2,9%, яйца - на 1,5%. Причины снижения цен - профицит этих продуктов на рынке.

По данным статистики, к началу года индекс цен на 19 социально-значимых продовольственных товаров составил 1,1%.

В то же время в августе готмечено повышение цен на отдельные виды продовольствия: колбасы - на 1,4%, мясо птицы - на 1,2%, говядина, свинина - по 1,1%, конина, баранина - по 0,4%. Цены на молочные продукты выросли на 1,2%, алкогольные напитки - на 1%.