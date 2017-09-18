Эксперт: Интеграционная стратегия Президента РК в отношении ЦА прошла испытание временем

Заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Санат Кушкумбаев корреспонденту МИА « Казинформ » прокомментировал итоги визита Главы государства Нурсултана Назарбаева в Узбекистан и Туркменистан.





«Интеграционная стратегия, которой придерживался Президент Нурсултан Назарбаев за годы независимости в отношении Центральной Азии, прошла испытание временем. То есть визиты президентов Узбекистана и Туркменистана подтверждают, что лидеры этих государств очень высоко оценивают центральноазиатскую политику Казахстана, в частности, усилия Нурсултана Назарбаева по объединению экономического потенциала, политических платформ стран Центральной Азии. То есть речь идет о том, чтобы активизировать региональные связи», - отметил он.





По его словам, узбекский орден «Эл-юрт Хурмати» («Уважаемому народом и Родиной»), которой был награжден Президент Назарбаев указом Президента Шавката Мирзияева - «это как раз одна из оценок того, что казахстанская внешняя политика является предсказуемой, последовательной и, естественно, без лишних крайностей».





«Следует отметить, что в Центральной Азии периоды, когда страны были парализованы по разным позициям, в частности, по воде, энергетике, границам, Казахстан всегда стремился избегать крайних позиций, то есть придерживался не бескомпромиссной, а консенсусной, компромиссной повестки дня. И Президент Назарбаев последовательно говорил, что страны региона все равно придут к компромиссу в вопросах и это неизбежно и взаимовыгодно для всех стран. В конечном итоге мы видим, что страны Центральной Азии меняют свою стратегию в пользу объединительной позиции и сейчас на повестке стран Центральной Азии стоит кооперационная, объединительная повестка, во главе которой партнерство и сотрудничество. В этом контексте визит Президента Назарбаева в Узбекистан является очень показательным и успешным с точки зрения продвижения этой повестки», - убежден эксперт.





Санат Кушкумбаев также подчеркнул, что нейтральный Туркменистан, который длительное время дистанцировался от региональных связей тоже демонстрирует желание кооперировать со своими региональными соседями на прагматичной основе.





«В частности, в том числе и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев был в Ашхабаде в эти дни. Речь идет о стыке границ трех государств - Туркменистана, Казахстана, Узбекистана. То есть будет поставлена точка в пограничных вопросах. Конечно же, речь пойдет о взаимовыгодных транспортных, коммуникационных проектах, открытие портах в Каспийском море, железнодорожном сотрудничестве и так далее. Все эти экономические аспекты серьезно ощутимо активизировались, что является как раз подтверждением успешности казахстанской политики, стратегии в Центральной Азии», - резюмировал замглавы КИСИ.





Дамир Байманов.



