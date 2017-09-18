Назарбаев: Нужно правильно понимать переход на латинский алфавит

В рамках рабочей поездки в Жамбылскую область Глава государства ознакомился с новым зданием «Дома Дружбы», в котором расположена областная Ассамблея народа Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

В ходе посещения «Дома Дружбы» Нурсултан Назарбаев побеседовал с представителями этнокультурных объединений Жамбылской области.

- Я приехал к вам после визитов в Узбекистан и Туркменистан. В результате наших встреч и договоренностей снимаются все барьеры и препятствия, которые ранее присутствовали. Сейчас есть все условия для эффективного сотрудничества с нашими близлежащими соседями, - сказал Президент Казахстана.

Отдельно Глава государства остановился на актуальности положений статьи «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

- Сейчас как никогда остро стоит вопрос модернизации нашего сознания. В информационно-цифровое время нельзя стоять на месте, необходимо совершенствоваться, меняться в зависимости требований и существующих реалий. Конкурентоспособным должен быть как отдельный человек, так и общество в целом, - заключил Нурсултан Назарбаев.

Также Президент Казахстана акцентировал внимание на уникальности Ассамблеи народа Казахстана и важности перехода государственного языка на латинский алфавит.

- Я всегда говорю, что залогом нашего развития является стабильность, единство казахстанского народа. Нужно правильно понимать переход на латинский алфавит, язык должен служить дальнейшему единению нашего народа, - подытожил Глава государства.

Далее, Нурсултан Назарбаев осмотрел экспонаты, обнаруженные в ходе археологических раскопок, проводимых на территории историко-археологического парка «Древний Тараз».

На сегодняшний день в «Доме Дружбы» действуют 175 советов общественного согласия, 27 советов матерей, 12 советов старейшин, 12 кабинетов медиации, кафедра Ассамблеи народа Казахстана, научно-экспертная группа, клуб мастеров прикладного творчества и молодежное объединение «Ақ желкен».