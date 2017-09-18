Шарапова написала о расставании с баскетболистом из-за богатства и славы

Российская теннисистка Мария Шарапова рассталась со словенским баскетболистом Сашей Вуячичем из-за собственной славы и богатства. Об этом она написала в своей автобиографии, выдержку из которой приводит в понедельник, 18 сентября, « Чемпионат.com ».





Ее отношения со спортсменом, выступавшим за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», начались в 2009 году. Через год Шарапова и Вуячич обручились. При этом теннисистка отметила, что словенца беспокоил ее большой заработок.





«Он хотел быть главным, быть в центре всего, контролировать все. Он не любил вспоминать о том, что я зарабатываю больше, что мой дом больше. Мы никогда не обсуждали и не признавали, что я в теннисном мире успешнее и значимее, чем он в баскетбольном», — написала Шарапова.





Она отметила, что перед «Ролан Гаррос-2012» стала отдаляться от Вуячича из-за собственной славы и богатства. После победы на турнире баскетболист разозлился на Шарапову, потому что она не упомянула его в своей речи, а спустя несколько месяцев они расстались.





В своей автобиографии россиянка также рассказала о зависти соотечественницы Елены Дементьевой из-за более выгодных контрактов, которые предлагались Шараповой. В отрывке, который был опубликован 16 сентября, теннисистка написала, что мать Дементьевой злилась, что не может заключить ни одного договора в Японии, потому что все компании выбрали Шарапову.





После Открытого чемпионата США (USA Open) Шарапова поднялась на 43 строчки в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), заняв в нем 103-е место. Турнир стал для россиянки первым в серии «Большого шлема» после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.





Фото: Антон Денисов / РИА Новости



