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Тайфун «Талим» оставил Сахалин без паромной связи с материком

18 сентября 2017, 15:43

В понедельник и в ночь на вторник на острове ожидаются сильный дождь и ветер с ураганными порывами скоростью до 38 метров в секунду.

Паромная переправа, связывающая остров Сахалин с материком, закрылась из-за тайфуна «Талим». Об этом сообщил РИА Новости в понедельник, 18 сентября, замдиректора «Дальтранссервис» Геннадий Котликов.

«Ориентировочно до 20 сентября, до улучшения метеоусловий», — отметил он.

В понедельник и в ночь на вторник на острове ожидаются сильный дождь и ветер с ураганными порывами скоростью до 38 метров в секунду. Высота волн в отдельных районах может достигать девяти метров, из-за чего, как сообщили агентству в МЧС, могут быть подтоплены береговые сооружения.

Из-за тайфуна также отменено прибытие во Владивосток круизного лайнера Costa Neoromantica и изменен маршрут плавания судна Silver Discoverer с 500 иностранными туристами на борту, пишет «Комсомольская правда на Дальнем Востоке». Лайнер, следовавший из Кореи в Японию, вынужденно пребывает в столице Приморья.

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости


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