Президент поздравил сборную РК по теннису
18 сентября 2017, 15:49
Своим упорством и волей к победе вы в очередной раз продемонстрировали высокий уровень казахстанской школы тенниса - Назарбаев.
Глава государства поздравил мужскую сборную Казахстана по теннису с победой в матче против действующего чемпиона Кубка Дэвиса и выхода в мировую группу этого элитного турнира, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.
«Ваша яркая победа в непростом противостоянии с сильным соперником стала значимым достижением в спортивной летописи нашей страны. Своим упорством и волей к победе вы в очередной раз продемонстрировали высокий уровень казахстанской школы тенниса», - говорится в телеграмме.
В завершение Нурсултан Назарбаев пожелал членам сборной здоровья и успехов в покорении новых спортивных вершин.
Фото: 24.kz.
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