Volkswagen представил грузовики Delivery нового поколения

Грузовики Volkswagen Delivery нового поколения разрабатывались специально для развивающих стран. Основным рынком сбыта машин считается Бразилия, где и прошла презентация новинок.





Как уже отмечалось, серийным производством грузовиков займётся бразильский завод концерна VW, расположенный в Сан-Паулу. В пресс-центре бренда рассказали, что в новую коммерческую модель было инвестировано порядка миллиарда долларов.









Основным отличием грузовиков Volkswagen Delivery нового поколения от предшественников является современная кабина. Помимо всего прочего, в арсенале новых машин значится система ABS и EBD. Мало того, в качестве опции заинтересованные клиенты смогут заказать систему кондиционирования воздуха, а также климат-контроль.

Семейство грузовиков Volkswagen Delivery нового поколения насчитывает несколько модификаций и версий. Например, машины будут доступны в модификациях от 3,5 до 13 тонн (полная масса). Для самых тяжёлых грузовиков предусмотрено три оси.









Новые грузовики Volkswagen Delivery, чья полная масса варьируется от 3,5 до 4,0 тонн, можно будет приобрести с дизельной силовой установкой 2.8 Cummins ISF, мощность 150 лошадиных сил. Отметим, что этот двигатель знаком россиянам по ГАЗели.

В свою очередь, 6-тонные грузовики Volkswagen Delivery новой генерации также доступны с упомянутым 2,8-литровым дизелем, но его мощность увеличена до 160 лошадиных сил. Машины полной массой 9, 11 и 13 тонн оснащаются 3,8-литровым агрегатом Cummins, мощностью 170 лошадиных сил.









Для грузовиков Volkswagen Delivery нового поколения доступна как механическая, так и автоматическая коробка переключения передач. Какова окажется цена новых грузовиков Delivery, пока не сообщается.



