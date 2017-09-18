В ЮКО к концу текущего года объем промышленной продукции достигнет 570 млрд тенге

Сегодня в акимате Южно-Казахстанской области под председательством главы региона Жансеита Туймебаева состоялось селекторное совещание. На повестке дня было рассмотрено три основных вопроса. Один из них – итоги социально-экономического развития региона за 8 месяцев 2017 года. На эту тему с докладом выступил руководитель управления экономики и бюджетного планирования Арман Сабитов, сообщает пресс-служба акима области.





По его словам, объем промышленной продукции составил 510,1 млрд тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта цифра увеличилась на 0,2%. Наряду с этим, объем продукции обрабатывающей промышленности составил 353,0 млрд тенге, увеличившись на 2,4%. По итогам года в горнодобывающей промышленности объем продукции составил 200 млрд тенге.





«В области объем легкой промышленности увеличился на 5,2%, машиностроения - на 32,7%, химической промышленности - на 17,3%, металлургии - на 17,0%, прочая неметаллическая минеральная продукция - на 14,8%, фармацевтическая продукция - на 12,1%, производство продуктов питания - на 8,4%. К концу текущего года объем промышленной продукции достигнет 570 млрд тенге», - сказал А.Сабитов.





Отметим, что в этом году в область было направлено 266,0 млрд тенге инвестиций, что по сравнению с соответствующим периодом 2016 года увеличилось на 21,8%. Также, объем валовой продукции сельского хозяйства составил 257,4 млрд тенге, в сфере животноводства количество поголовья скота увеличилось в среднем на 5,5%. Кроме того, производство мяса увеличилось на 5,1%, молока на 2,0%, яиц на 9,1%.





В ходе совещания, глава региона поручил акимам районов и городов активизировать работы в вышеуказанных сферах, где отмечены низкие показатели.





«Необходимо активизировать привлечение внешних инвестиций. Также, поручаю руководителям управлений, акимам районов и городов обеспечить полное выполнение запланированных индикаторов на 2017 год, а по итогам месяца предоставить в управление экономики и бюджетного планирования информацию о выполнении индикаторов», - сказал Ж.Туймебаев.





Вместе с тем, на совещании обсудили ход освоения областного бюджета. На эту тему, с докладом выступил исполняющий обязанности руководителя областного управления финансов Ракымберды Мулкеманов. В свою очередь он отметил необходимость освоить соответствующие средства до конца текущего года. При этом аким области поручил создать конкретный план, направленный на совершенствование работ по освоению местного бюджета.



