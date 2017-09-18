Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Студенты КарГТУ обсудили переход на латиницу

18 сентября 2017, 16:45

В работе семинара приняли участие более 200 человек.

18 сентября студенты и профессорско-преподавательский состав Карагандинского государственного технического университета в ходе семинара обсудили вопрос перехода казахского языка на латинскую графику, сообщает пресс-служба акима области.

В работе семинара приняли участие более 200 человек. Это студенты, деканы факультетов инновационных технологий, транспортно-дорожного, архитектурно-строительного, отличники учебы, активисты Ассоциации студенческих организаций «Жас Орда», преподаватели кафедры казахского языка и культуры.
Основные преимущества латинской графики в ходе мероприятия рассказала проректор по воспитательной части университета Назым Алпысбаева.

«Инициированный Главой государства переход на латиницу открывает новые возможности в процессе обучения и практики, студенты демонстрируют понимание актуальности и необходимости преобразования казахского алфавита» - отметила в своем выступлении старший преподаватель кафедры казахского языка и культуры Жетписбай Шолпан.

В завершении семинара все участники пришли к выводу, что новый алфавит казахского языка позволит молодому поколению более оперативно и эффективно получать новые знания и облегчит изучение казахского, английского языков, что является решающим фактором успешного развития во всех сферах жизни.

Фото: alashinform.kz.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...