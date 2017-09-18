Студенты КарГТУ обсудили переход на латиницу
18 сентября 2017, 16:45
В работе семинара приняли участие более 200 человек.
18 сентября студенты и профессорско-преподавательский состав Карагандинского государственного технического университета в ходе семинара обсудили вопрос перехода казахского языка на латинскую графику, сообщает пресс-служба акима области.
В работе семинара приняли участие более 200 человек. Это студенты, деканы факультетов инновационных технологий, транспортно-дорожного, архитектурно-строительного, отличники учебы, активисты Ассоциации студенческих организаций «Жас Орда», преподаватели кафедры казахского языка и культуры.
Основные преимущества латинской графики в ходе мероприятия рассказала проректор по воспитательной части университета Назым Алпысбаева.
«Инициированный Главой государства переход на латиницу открывает новые возможности в процессе обучения и практики, студенты демонстрируют понимание актуальности и необходимости преобразования казахского алфавита» - отметила в своем выступлении старший преподаватель кафедры казахского языка и культуры Жетписбай Шолпан.
В завершении семинара все участники пришли к выводу, что новый алфавит казахского языка позволит молодому поколению более оперативно и эффективно получать новые знания и облегчит изучение казахского, английского языков, что является решающим фактором успешного развития во всех сферах жизни.
Фото: alashinform.kz.
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