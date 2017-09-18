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В ЮКО в результате ДТП погибли четверо

18 сентября 2017, 17:00

47-летняя пострадавшая была госпитализирована в реанимационное отделение.

Сегодня утром, 18 сентября, на автодороге Шымкент-Арысь-Шардара водитель Hyundai Starex 1995 г.р. совершил столкновение с автомашиной Газ-53, после чего, не справившись с рулевым управлением, выехал на обочину, где опрокинулся в кювет, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.

В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались двое пассажиров Hyundai - парень, 1994 г.р. и девушка, 1998 г.р. Водителя и еще двоих пассажиров доставили в больницу. Позже водитель и пассажир скончались. 47-летняя пострадавшая была госпитализирована в реанимационное отделение.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР и возбудили уголовное дело по статье 345 ч.4. УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Назначен ряд экспертиз.

В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства происшедшего ДТП. Проводится досудебное расследование.

Фото: dixinews.kz.

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