В ЮКО в результате ДТП погибли четверо

Сегодня утром, 18 сентября, на автодороге Шымкент-Арысь-Шардара водитель Hyundai Starex 1995 г.р. совершил столкновение с автомашиной Газ-53, после чего, не справившись с рулевым управлением, выехал на обочину, где опрокинулся в кювет, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.





В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались двое пассажиров Hyundai - парень, 1994 г.р. и девушка, 1998 г.р. Водителя и еще двоих пассажиров доставили в больницу. Позже водитель и пассажир скончались. 47-летняя пострадавшая была госпитализирована в реанимационное отделение.





Данный факт зарегистрировали в ЕРДР и возбудили уголовное дело по статье 345 ч.4. УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Назначен ряд экспертиз.





В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства происшедшего ДТП. Проводится досудебное расследование.



