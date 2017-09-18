VW откажется от руля и педалей в 2021 году

Первые полностью автопилотируемые автомобили группы Volkswagen появятся уже в 2021 году. Это будут легковые авто, микроавтобусы и грузовики на электротяге, соответствующие максимальному, пятому уровню автономности. Соответствующее заявление сделал на Франкфуртском автосалоне глава концерна Маттиас Мюллер, слова которого приводит издание Automotive News.





Во Франкфурте VW Group демонстрирует SEDRIC (сокращение от self-driving car), который уже показывали этой весной в Женеве. Мюллер сообщил, что его команда уже работает над целым семейством SEDRIC, в которое войдут сити-кары, люксовые модели для поездок на дальние расстояния (своего рода Gran Turismo), фургоны для сервисов доставки и тяжелые грузовики. Более того – ведется даже разработка роботизированного спорткара. Шеф-дизайнер группы Михаэль Мауэр отметил, что нынешний SEDRIC – это концепт для переходного периода: ему специально придали прочный и надежный вид, чтобы люди привыкли к идее авто, в котором нет кокпита, руля и педалей.





Маттиас Мюллер сообщил, что в ближайшем будущем начнутся ездовые испытания SEDRIC – прототип будет возить рабочих на заводе в Вольфсбурге. Йоханн Юнгвирт, возглавляющий направление стратегического развития цифровых технологий концерна, заявил, что в 2021 году парки полностью автономных машин для каршеринга появятся в «двух-пяти» городах. Они будут доступны через связанные с «Фольксвагеном» компании Moia и Gett. Gett, конкурирующий с Uber, может получить товарную версию нынешнего «шаттла» SEDRIC. Для Moia создадут более крупную машину в качестве альтернативы традиционным автобусам. По словам Юнгвирта, озвученные компанией сроки вполне реальны, поскольку все больше стран готовят законодательную базу для использования беспилотников. В VW ожидают, что американский Сенат примет соответствующее решение в середине следующего года, а за ним последуют Дубай, Сингапур и Китай.





Во Франкфурте VW Group показала еще один беспилотник пятого уровня – электромобиль Audi Aicon. При этом концепты титульного бренда концерна, объединенные в линейку I.D., хотя и имеют автопилот, все же оснащаются традиционными органами управления. Их серийное производство начнется уже в 2020 году, но I.D. Pilot будет полностью доступен лишь к 2025-му.



