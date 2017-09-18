Назарбаев осмотрел новый мост в Таразе
В ходе рабочей поездки в Жамбылскую область Президент Казахстана был ознакомлен с результатами строительства нового транспортного моста по улице Айши биби в Таразе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Ввод в эксплуатацию нового моста позволит соединить разделенные железнодорожной линией части города и будет способствовать снижению загруженности ключевых транспортных артерий. В настоящее время интенсивность движения по направлению к таможенному пункту «Айша биби», расположенного на границе с Кыргызской Республикой, составляет порядка 4-5 тысяч автомобилей в сутки.
18 сентября 2017, 17:13
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан
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