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Назарбаев осмотрел новый мост в Таразе

 

В ходе рабочей поездки в Жамбылскую область Президент Казахстана был ознакомлен с результатами строительства нового транспортного моста по улице Айши биби в Таразе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Ввод в эксплуатацию нового моста позволит соединить разделенные железнодорожной линией части города и будет способствовать снижению загруженности ключевых транспортных артерий. В настоящее время интенсивность движения по направлению к таможенному пункту «Айша биби», расположенного на границе с Кыргызской Республикой, составляет порядка 4-5 тысяч автомобилей в сутки.

 

18 сентября 2017, 17:13
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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