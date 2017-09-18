Отказавшихся от прививок казахстанцев могут обязать самих платить за свое лечение

Казахстанцев, которые отказались от бесплатной вакцинации и заболели, могут обязать самих оплачивать свое лечение, сообщил вице-министр здравоохранения Алексей Цой.

Он напомнил, что согласно позиции Минздрава прививки в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи должны быть добровольными.

«Мы прорабатываем механизмы, чтобы те граждане, которые не прививаются, заведомо себя ставят под угрозу, и если они в будущем при добровольном отказе заболеют этим заболеванием, мы рассматриваем возможность, чтобы они сами оплачивали дальнейшее лечение. Это один из механизмов стимулирования», — сказал Цой на правительственном часе в мажилисе.

«Там мы сейчас работу проводим с духовенством, находим инициативных граждан из этих групп, которые рассказывают, что это (вакцинация — ред.) дает, какие угрозы есть в целом», — заключил вице-министр.

Как ранее сообщали в министерстве по делам религий и гражданского общества, в последние годы в республике остается актуальным вопрос отказов от вакцинации по религиозным убеждениям, особенно в западном регионе страны, где данный показатель составляет выше 80%. В Атырауской области отказы по религиозным убеждениям составляют 88,9%, в Актюбинской области - 87,9%, Западно-Казахстанской области − 89,3%. Высокий удельный вес отказов по религиозным убеждениям отмечается в Южно-Казахстанской − 71,3%.

За 2016 год в Республике Казахстан зарегистрировано 9 685 отказов от профилактических прививок, в сравнении с 2015 годом отмечается рост числа отказов на 13,4% (8 383).

Основными причинами отказов являются личные − 45% (4 360) − и религиозные − 42,9% (4 151) взгляды, на негативную информацию через средства массовой информации (далее - СМИ) (интернет ресурсы, пресса, ТВ) указали 6,2% (600), отказавшихся от вакцинации. Недоверие к вакцинам выразили 6,1% (589).

В Казахстане с июля 2017 года действует система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), по которой с каждого источника дохода должны идти отчисления в фонд. В этом году взносы отчисляют работодатели за своих работников и индивидуальные предприниматели, с 1 января 2018 года — государство и неактивное население, а с 1 января 2019 года — наемные работники.

Размеры взносов пока установлены на уровне 1% от дохода каждого работника, до 2022 года они повысятся до 3%.