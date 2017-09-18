Mazda покажет в Токио новый роторный концепт

На международном автосалоне в Токио Mazda покажет новый концепт роторного спорткара. Об этом изданию Auto Express рассказал вице-президент по исследованиям и разработкам европейского офиса «Мазды» Мацухиро Танака.





По словам топ-менеджера, новая машина основана на концепте RX-VISION – заднеприводном купе, представленном в Токио двумя годами ранее. Та модель, по сути, была просто дизайн-проектом: автопроизводитель сообщил, что она оснащена новым ротором Skyactiv-R, но не раскрыл никаких подробностей. Судя по всему, на этот раз нас ждет нечто, более приближенное к серийному производству.





Слухи о том, что Mazda возобновит производство роторных автомобилей, ходят с 2012 года – то есть с момента, когда прекратился выпуск модели RX-8. Главная проблема, которая стоит перед инженерами японской компании – привести роторный двигатель в соответствие с современными экологическими требованиями. На официальном уровне производитель признает, что не отказался от этой идеи, но детальной информацией делится неохотно – скорее всего, ее просто нет. Этой весной мы слышали, например, что Mazda будет использовать роторы для подзарядки батарей в электромобилях.



