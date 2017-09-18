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Rammstein завершают карьеру, сообщили СМИ

18 сентября 2017, 17:31

Культовая немецкая метал-группа Rammstein была образована в 1994 году в Берлине.

Легендарная немецкая метал-группа Rammstein завершает свою карьеру, пишет таблоид Bild со ссылкой на источники, близкие к группе, пишет РИА Новости.

По данным издания, следующий альбом группы, которая не выпускала новых альбомов с 2009 года, станет последним. Однако официального заявления группа не делала.
Новый альбом группы выйдет не раньше конца текущего года, пишет Bild.

Ранее гитарист Rammstein Рихард Круспе в интервью рок-порталу Blabbermouth.net также заявил, что новый альбом группы может стать последним. "Мне кажется, что это будет последняя запись, которую мы сделаем", — сказал Круспе.

Культовая немецкая метал-группа Rammstein была образована в 1994 году в Берлине. Последним релизом коллектива стал альбом "Liebe Ist Für Alle Da", который вышел в 2009 году, после чего состоялся длительный перерыв в их творчестве. За это время солист группы Тилль Линдеманн успел поработать со шведским музыкантом Петером Тэгтгреном. Вместе они создали проект Lindemann и выпустили в 2015 году пластинку "Skills in Pills".

Фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова


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