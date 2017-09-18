В Астане обсудили внедрение ювенальных технологий в сфере защиты прав детей

В ходе дискуссии обсуждались психологические и социальные аспекты работы с несовершеннолетними.

16 сентября в Евразийской юридической академии имени Д.А. Кунаева прошел круглый стол на тему: «Актуальные психологические и социальные аспекты работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, в рамках уголовного судопроизводства. Внедрение ювенальных технологий по защите прав детей в сфере ювенальной юстиции», сообщает сообщает Zakon.kz





Круглый стол был проведен совместно с Частным учреждением «Институт социального развития» в партнерстве с Институтом Уполномоченного по правам ребенка в РК в рамках государственного гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» на тему «Ребёнок и правосудие» по социальному проекту «Вместе - ради детей», а также при поддержке Министерства по делам религий и гражданского общества.





В работе круглого стола принял участие Председатель Конституционного Совета РК Игорь Рогов, который открыл своим приветственным словом данное мероприятие и подчеркнул значение темы круглого стола для развития правовой политики государства и конституционных основ развития гражданского общества, поскольку, согласно пункту 1 статьи 27 Конституции РК, брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства.





Участниками мероприятия стали руководитель проекта - заместитель директора ЧУ «Институт социального развития» Карибаева А.С., проректор по НИР и МС Евразийской юридической академии имени Д.А.Кунаева д.ю.н., профессор Алибаева Г.А., доктор психологических наук, профессор КазНПУ имени Абая Акажанова А.Т., кандидат психологических наук, профессор Нургалиева У.С., магистр психологии Сактаганова Д.С., доктор психологических наук, профессор Сатова А.К., заведующая кафедрой международного права, доктор юридических наук, профессор КазНПУ имени Абая Сабитова А.А., известные ученые Казахстана доктор юридических наук, профессор Чукмаитов Д.С., доктор юридических наук, профессор Утибаев Г.К., а также другие представители государственных органов и профессорско-преподавательского состава Евразийской юридической академии имени Д.А. Кунаева.





В ходе дискуссии обсуждались психологические и социальные аспекты работы с несовершеннолетними, создание программного документа, систематизирующего деятельность психологов и социальных работников, участвующих в уголовном судопроизводстве по делам несовершеннолетних, продвижение внедрения ювенальных технологий по защите прав детей в сфере правосудия и их совершенствование.





По результатам круглого стола в соответствующие государственные органы внесены предложения по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики.





Фото: psychologies.ru.





В РК внедрят ювенальные технологии в сфере правосудия