Руни приговорен к 100 часам общественных работ

Нападающий ливерпульского «Эвертона» Уэйн Руни должен отработать 100 часов обязательных работ за вождение в нетрезвом виде.





1-го сентября полиция остановила английского форварда за рулем автомобиля Volkswagen Beetle, принадлежащего знакомой Уэйна. Как оказалось, игрок вел транспортное средство в нетрезвом состоянии, из-за чего дело дошло до суда.





Теперь же стал известен и официальный приговор Руни – нападающий получил наказание в 100 часов общественных работ. Помимо этого, Уэйну запрещено садиться за руль в течение ближайших двух лет.





2 сентября беременная жена нападающего Колин ушла из дома вместе с тремя детьми. Она решила покинуть дом из-за поведения спортсмена, в салоне автомобиля которого находилась некая девушка по имени Лаура Симпсон.



