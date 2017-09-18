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Акимат Павлодарской области подписал меморандум о сотрудничестве с китайской провинцией Шаньси

18 сентября 2017, 17:57

Стороны обязуются совместными усилиями способствовать обмену и сотрудничеству в областях торговли и экономики, энергетики, сельского хозяйства, науки и техники, образования, культуры и туризма.

Договор об установлении породненных отношений подписали аким Павлодарской области Булат Бакауов и губернатор провинции Шаньси Лоу Яншэн, передает pavlodarnews.kz.

Согласно меморандуму, стороны обязуются совместными усилиями способствовать обмену и сотрудничеству в областях торговли и экономики, энергетики, сельского хозяйства, науки и техники, образования, культуры и туризма. Кроме того, руководство и компетентные органы обоих регионов будут поддерживать постоянные контакты и активно согласовывать вопросы, возникшие в ходе развития сотрудничества и представляющие общий интерес.


- На встрече стран Шанхайской организации сотрудничества, прошедшей в Астане в июне этого года, главы Казахстана и Китая Нурсултан Назарбаев и Си Цзиньпин особо подчеркнули развитие доверительных отношений между странами, - сказал аким Павлодарской области Булат Бакауов во время встречи со своим китайским коллегой. – Тогда были достигнуты договоренности об отмене некоторых видов налогов, а также обсуждены вопросы дальнейшей реализации намеченных проектов в области строительства и транспортных перспектив. Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что ни с одной другой страной Казахстан не открыл так много совместных предприятий, как с Китаем. И наш сегодняшний визит мы организовали с целью поддержать инициативы глав государств и проводимую правительствами двух стран работу в развитии двусторонних отношений.

В ходе рабочей встречи также были подписаны рамочные соглашения между Агентством по привлечению инвестиций Павлодарской области и Комитетом по содействию развитию международной торговли провинции Шаньси, соглашение о дружбе и сотрудничестве между городами Экибастуз и Хэцзинь.

В этот же день павлодарская делегация приняла участие в Пятой сессии Китайской выставки по продаже сельхозпродукции. Выставка разместилась на площади более чем 35 тысяч квадратных метров. На экспозиции была представлена и продукция переработчиков Павлодарской области: продукция фирм «Кэмми», «Крендель», «Рубиком» и многих других.

- Мы хотели привезти в Китай нашу муку, но были определенные сложности с перевозкой этой продукции через границу, - отметил глава управления сельского хозяйства Ораз Дюзденбаев. – В итоге привезли макаронные, кондитерские и колбасные изделия, консервы, которая уже присутствует на рынке Китая. Очень понравился участникам выставки павлодарский мед, каждый подходит и пробует.

Кроме того, аким Павлодарской области встретился с руководством химической корпорации CCESCC и компании «Железнодорожная строительная инженерная корпорация номер 5».

Адиль Аскеров.

Фото Валерия Бугаева.

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