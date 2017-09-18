Аким ЮКО Ж.Туймебаев подписал меморандумы с главами трех областей Узбекистана

В рамках государственного визита Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в Республику Узбекистан прошли важные переговоры и подписаны ряд соглашений. Данный визит является особенным и для Южно-Казахстанской области, приграничной с Республикой Узбекистан. В составе официальной казахстанской делегации присутствовал аким ЮКО Жансеит Туймебаев.

На сегодняшний день, между Казахстаном и Узбекистаном укрепились партнерские связи. В частности, за текущий год открылись посты, новые автобусные рейсы и железнодорожные сообщения, отменены ряд акцизных сборов на таможне.





Кроме того, в ходе рабочего визита Главы государства подписаны 10 важных документов, в том числе с участием Президентов двух государств между акимом Южно-Казахстанской области Жансеитом Туймебаевым и хокимом Ташкентской области Бабаевым Шукуруллой, а также хокимом Сырдаринской области Ашурматовым Ойбеком и хокимом Джизакской области Сайфуддином Исмолиловым подписаны меморандумы о взаимопонимании в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Наряду с этим, в рамках визита Елбасы в соседнее государство, состоялся узбекско-казахский бизнес-форум с участием предпринимателей двух стран. В мероприятии, направленном на укрепление торгово-экономического сотрудничества между братскими странами, приняли участие более 300 казахстанских предпринимателей, в том числе более 150 бизнесменов из Южно-Казахстанской области.





Вместе с тем, в ходе встречи между предпринимателями ЮКО и узбекскими бизнесменами подписаны 7 меморандумов о торгово-экономическом сотрудничестве. Также, заключены соглашения на сумму 1,2 млрд. долларов США. Одно из таких соглашений заключено акционерным обществом «Химфарм», которое занимается выпуском более 200 лекарственных препаратов. Отметим, что до этого дня предприятие, лидирующее в данной сфере, экспортировало свою продукцию в соседний Кыргызстан, Азербайджан, Туркменистан, Монголию, и теперь наладило экспорт своей продукции в Узбекистан.

Напомним, с начала года, в целях укрепления отношений с соседним государством аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев провел ряд переговоров и деловых встреч. К примеру, в соответствии с поручением Главы государства были проведены переговоры с Узбекистаном о совместном использовании воды из реки Угам, расположенной в трансграничной зоне. В результате три района Южно-Казахстанской области, с населением около 700 тысяч человек в ближайшие пять лет будут обеспечены качественной питьевой водой.





Стоит отметить, что 32-миллионный рынок Узбекистана является самым ближайшим для предпринимателей южного региона. Таким образом, в целях увеличения товарооборота и развития совместного бизнеса южноказахстанская делегация во главе с Ж.Туймебаевым в марте посетила с официальным визитом Узбекистан. В результате в мае этого года, в Шымкенте прошла выставка товаропроизводителей Ташкента. Свою продукцию представили порядка 230 товаропроизводителей соседнего государства.

Помимо этого, в целях улучшения отношений между двумя странами в марте месяце были запущены поезда сообщением «Алматы-Ташкент» и «Самарканд-Ташкент-Астана». Кроме того, в июле месяце состоялось открытие автомобильной дороги Ташкент-Термез и пункта пропуска «Сырдарья».



