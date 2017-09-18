ЕНПФ РК выкупил гособлигации США на 700 млрд тенге

Объем инвестиций средств АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) в государственные облигации США по состоянию на 1 сентября 2017 года составил 698,44 млрд тенге, что на 108,23 млрд тенге, или на 18,3%, больше соответствующего показателя на конец 2016 года - 590,21 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ассоциацию финансистов Казахстана (АФК).

Согласно аналитике АФК, по состоянию на 1 сентября этого года текущая стоимость портфеля пенсионных активов ЕНПФ составила 7,434 трлн тенге, увеличившись с начала года на 965,32 млрд тенге, или на 14,9%, в августе - на 157,03 млрд тенге, или на 2,2%. Доля государственных ценных бумаг РК в пенсионном портфеле составляет 3,1 трлн тенге или 41,76%. В частности, в облигации Министерства финансов РК было инвестировано 2,71 трлн тенге, в ноты Национального банка РК - 396,42 млрд тенге. В облигации банков второго уровня было инвестировано 1,27 трлн тенге, или 17,04%, средств фонда, а, с учетом акций и вкладов, в банковский сектор РК - 1,68 трлн тенге пенсионных накоплений.

При этом с начала этого года данная сумма снизилась с 1,9 трлн тенге на 13,3%, за август произошло снижение на 76,81 млрд тенге или на 4,4%. По состоянию на начало сентября 2017 года количество счетов вкладчиков ЕНПФ составило 10,105 млн, из которых на 9,858 млн счетах имеются пенсионные накопления. За август пенсионные накопления граждан Казахстана выросли на 153,3 млрд тенге до 7,43 трлн тенге. С начала года накопления выросли на 741,31 млрд тенге, или на 11,1%, с 6,69 трлн тенге.

Пенсионные взносы в январе-августе были равны 490,24 млрд тенге: увеличение на 59,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - 247,75 млрд тенге. Обязательные пенсионные вклады составили 468,33 млрд тенге за отчетный период, тогда как годом были равны 430,83 млрд тенге. Пенсионные взносы в августе составили 65,87 млрд тенге, тогда как с начала года взносы в среднем составляли 60,59 млрд тенге. Пенсионные выплаты составили 148,57 млрд тенге с начала текущего года, данная сумма приведена с учетом 17,58 млрд тенге, которые были переведены в страховые компании. За сопоставимый период 2016 года выплаты (с учетом переводов в страховые компании) составили 118,54 млрд тенге. Чистый инвестиционный доход в январе-августе этого года составил 398,57 млрд тенге, в то время как доход за аналогичный период прошлого года был равен 393,26 млрд тенге.

Чистый инвестиционный доход за весь 2016 год составил 472,44 млрд тенге. Комиссионные вознаграждения фонда за управление средствами составили 25,72 млрд тенге за январь-август этого года против 58,56 млрд тенге за аналогичный период прошлого года. По подсчетам АФК, доходность портфеля пенсионных активов ЕНПФ за отчетный период составила ~5,65% (месяцем ранее - 4,3%), тем самым превысив инфляцию (3,9%).