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В Талдыкоргане запущен мусороперерабатывающий завод

18 сентября 2017, 18:24

Уже сейчас на предприятии трудятся 20 человек, при полной реализации проекта будет создано 170 рабочих мест.

В Талдыкоргане запущена мусоросортировочная линия производственной мощностью 100 тысяч тонн отходов в год. Это первый этап проекта строительства мусороперерабатывающего завода общей стоимостью 1400,0 млн тенге инвестиций, реализованный по поручению акима области для решения проблемы утилизации и переработке ТБО, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Как сообщил руководитель ТОО «ADAL DAMU Capital», директор мусороперерабатывающего завода Ерлан Дуйсенбаев, на сегодняшний день запущена мусоросортировочная линия производственной мощностью 100 тыс. тонн в год. Также запущен цех по производству готовой продукции из вторсырья. Предприятие начало производить гранулы из пластика и пленки, полимерно-песчаную брусчатку. Приобретено и готово к монтажу специальное оборудование по выпуску яичных лотков. В планах в ходе второго и третьего этапов реализации проекта запустить производство биогаза и биогумуса. С этой целью рассматривается вопрос строительства верми- и биогазовых комплексов.


Надо сказать, что уже сейчас на предприятии трудятся 20 человек, при полной реализации проекта будет создано 170 рабочих мест.


С открытием завода присутствующих поздравил заместитель акима города Нурлан Мамбетжанов, отметивший важность проекта в решении вопросов утилизации и переработки ТБО.

Напоминаем, строительство мусороперерабатывающего завода было начато в 2016 году. Предприятие расположено в Отенайском сельском округе, на 10 км трассы «Талдыкорган - Уштобе».


Реализация данного инвестпроекта позволит ежегодно извлекать из ТБО и отправлять на переработку 100 тысяч тонн отходов, что значительно сократит нагрузку на полигон и уменьшит их вредное воздействие на окружающую среду.


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