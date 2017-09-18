В Талдыкоргане запущен мусороперерабатывающий завод

Уже сейчас на предприятии трудятся 20 человек, при полной реализации проекта будет создано 170 рабочих мест.

В Талдыкоргане запущена мусоросортировочная линия производственной мощностью 100 тысяч тонн отходов в год. Это первый этап проекта строительства мусороперерабатывающего завода общей стоимостью 1400,0 млн тенге инвестиций, реализованный по поручению акима области для решения проблемы утилизации и переработке ТБО, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Как сообщил руководитель ТОО «ADAL DAMU Capital», директор мусороперерабатывающего завода Ерлан Дуйсенбаев, на сегодняшний день запущена мусоросортировочная линия производственной мощностью 100 тыс. тонн в год. Также запущен цех по производству готовой продукции из вторсырья. Предприятие начало производить гранулы из пластика и пленки, полимерно-песчаную брусчатку. Приобретено и готово к монтажу специальное оборудование по выпуску яичных лотков. В планах в ходе второго и третьего этапов реализации проекта запустить производство биогаза и биогумуса. С этой целью рассматривается вопрос строительства верми- и биогазовых комплексов.





Надо сказать, что уже сейчас на предприятии трудятся 20 человек, при полной реализации проекта будет создано 170 рабочих мест.





С открытием завода присутствующих поздравил заместитель акима города Нурлан Мамбетжанов, отметивший важность проекта в решении вопросов утилизации и переработки ТБО.

Напоминаем, строительство мусороперерабатывающего завода было начато в 2016 году. Предприятие расположено в Отенайском сельском округе, на 10 км трассы «Талдыкорган - Уштобе».





Реализация данного инвестпроекта позволит ежегодно извлекать из ТБО и отправлять на переработку 100 тысяч тонн отходов, что значительно сократит нагрузку на полигон и уменьшит их вредное воздействие на окружающую среду.