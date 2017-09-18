Назарбаев подписал новый указ
Президент утвердил знамя и символ Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об утверждении описания знамени и символа ведомства уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, знамен территориальных подразделений и организаций образования ведомства. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Указ гласит следующее:
«В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые описания:
1) знамени ведомства уполномоченного органа в сфере гражданской защиты;
2) символа ведомства уполномоченного органа в сфере гражданской защиты;
3) знамен территориальных подразделений ведомства уполномоченного органа в сфере гражданской защиты;
4) знамен организаций образования ведомства уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.
2. Признать утратившим силу Указ Президента Республики Казахстан от 25 июля 2014 года № 867 «Об утверждении описания знамен органов государственной противопожарной службы» (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 46-47, ст. 459).
3. Настоящий Указ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования».
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