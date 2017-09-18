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Назарбаев подписал новый указ

18 сентября 2017, 18:31

Президент утвердил знамя и символ Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об утверждении описания знамени и символа ведомства уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, знамен территориальных подразделений и организаций образования ведомства. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указ гласит следующее:

«В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые описания:

1) знамени ведомства уполномоченного органа в сфере гражданской защиты;

2) символа ведомства уполномоченного органа в сфере гражданской защиты;

3) знамен территориальных подразделений ведомства уполномоченного органа в сфере гражданской защиты;

4) знамен организаций образования ведомства уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.

2. Признать утратившим силу Указ Президента Республики Казахстан от 25 июля 2014 года № 867 «Об утверждении описания знамен органов государственной противопожарной службы» (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 46-47, ст. 459).

3. Настоящий Указ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования».


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