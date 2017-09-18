Сотрудник столичного управления госдоходов попался на взятке в 50 тысяч тенге

Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50-кратной суммы взятки, что составляет 2,5 млн тенге с конфискацией имущества.

В Астане за получение взятки задержан работник управления государственных доходов по Есильскому району, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

14 августа по заявлению директора одного из столичных ТОО сотрудниками управления внутренней безопасности ДГД по городу Астана задержан работник управления государственных доходов по Есильскому району, который при посредничестве своего знакомого получил взятку в сумме 50 тысяч тенге, за составление акта налогового обследования, подтверждающего местонахождение юридического лица по адресу регистрации.

Приговором Сарыаркинского районного суда №2 города Астаны от 13 сентября признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 366 ч.1 УК РК (получение взятки), и ему назначено наказание в виде штрафа в размере пятидесятикратной суммы взятки, что составляет 2 500 000 тенге с конфискацией имущества, находящегося в собственности осужденного, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытого преступным путем с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. З

накомый осужденного признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 368 ч.1 УК РК (посредничество во взяточничестве), и ему назначено наказание в виде штрафа в размере десятикратной суммы взятки, что составляет 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Департамент государственных доходов по Астане призывает сообщать о противоправных действиях как работников органов государственных доходов, так и лиц, предлагающих взятки. Телефон доверия управления внутренней безопасности - 22 73 30.

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