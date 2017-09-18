«Я так больше не могу»: как житель Алматинской области стал отцом-одиночкой

«Она собрала вещи, оставила записку: «Я так больше не могу» и ушла, закрыв дома наших детей», — рассказал корреспонденту ИА «NewTimes.kz» 31-летний отец-одиночка Сергей Дорофеев из села Алексеевка, что в 20 км от Алматы.

Уже два года 31-летний Сергей Дорофеев – одновременно и отец, и мать своим детям. Он покупает им одежду, посещает родительские собрания и проверяет домашние задания 9-летней Анастасии, со сказкой укладывает спать 4-летнего Андрея.

«Я родился и вырос в Алексеевке (село в 20 км от Алматы – прим. NT). У нас свое большое хозяйство было, домашнего скота много. Все делал своими руками. Работы не боюсь. Пахарь, наверное, по натуре», — сказал Сергей.

Еще два года назад с фермерским хозяйством Сергей управлялся вместе с супругой.

«С женой я познакомился, когда ей было 14 лет. Она младше меня на 3 года. Мы были друзьями, я ждал ее 3 года, чтобы мы могли пожениться. В общей сложности мы прожили вместе 9 лет. И в один прекрасный день она собрала вещи, закрыла дома наших детей и ушла. Оставила записку: «Я так больше не могу». И все. Ни слуху, ни духу за эти два года. Несколько раз она звонила с угрозами забрать детей, отсудить дом, машину, бизнес. Но на уровне звонков все это и осталось», — вспоминает Сергей.

По его словам, женщина бросила мужа и детей 24 сентября 2015 года. Позже суд лишил ее материнских прав, брак был официально расторгнут.

«Жили мы в достатке. Я не избивал ее, нет. И, честно скажу, в чем причина ее ухода - не знаю. В то время, когда мы жили вместе, был хороший достаток. Раз в неделю я давал жене 100 долларов на всякие расходы: маникюр, педикюр - все эти женские штучки. Возможно, она меня никогда не любила. Не знаю. После ее ухода у меня были серьезные проблемы с бизнесом, близкий друг обманом переписал его на себя. В тот момент дочке было 7 лет, сыну - 2 года. Помогали мне тогда брат с сестрой, но в основном детей воспитываю я сам», — рассказывает мужчина.

По его словам, сейчас 9-летняя дочь ходит в школу, 4-летний Андрей - в детский садик. Уроки одинокий отец делает вместе с дочерью, а в это время младший сын занят игрушками и домашними птицами.

«К Интернету я стараюсь их не приучать, ничего хорошего там не найдут. Вечером мы общаемся, болтаем. Дочка у меня учится хорошо, четверки у нее только по физкультуре, английскому и казахскому, остальные - пятерки. Спорт хромает, потому что зрение очень плохое», — делится Сергей.

Собеседник замечает, что маленький сын перенес разлуку с матерью легче дочери, поскольку тогда ему было всего 2 годика. Дочери в том момент было уже 7 лет.

«Я разговаривал с ней, конечно, интересовался мнением дочери. Честно говоря, я не смог сказать ей, что мама бросила нас. Для них она уехала на заработки, но я думаю, что она понимает больше, чем я думаю… Как-то она мне сказала: «Мне папа заменяет и маму, и папу, никто мне больше не нужен», — рассказывает он.

Статус отца-одиночки плохо сказывается на работе Сергея. Люди не доверяют мужчине, воспитывающего детей без матери.

«Сразу думают, что я чем-то болен, требуют справки. Не могу устроиться на нормальную работу. Понятия не имею, почему к отцам-одиночкам такое отношение… Очень часто обманывали на работе, «кидали», не выплачивая зарплату. Мне еще интересно, почему матерям в таких ситуациях платят пособия, государство оказывает им поддержку, а мужчинам нет? Я, конечно, не жалуюсь, работаю, все есть у моих детей, они ничем не обделены, гуляем в парке, ходим в цирки. Но все же. От того, что я - мужчина, воспитывать детей не становится проще», — негодует Сергей.

«Женщины часто думают, что я сам виноват, что я плохой. Ну и пусть. Я детей не бросал. Родители других детей в школе осуждающе смотрят иногда. Я пытаюсь скрывать это, чтобы моих детей не обделяли, не обижали из-за этого в школе», — делится мужчина.

Собеседник признается, что после предательства супруги ему сложно верить женщинам.

«Знаете, я просто хочу посмотреть в ее (бывшей супруги - прим. NT) глаза, просто посмотреть. Спасибо ей, конечно, за два главных подарка в моей жизни. Я обиду на нее больше не держу. Слышал, что она связалась с не очень хорошей компанией, выпивает. По слухам, живет в Алматы, но где и с кем - я не знаю. Приезжает (в Алексеевку – прим. NT) иногда. Я спрашивал у ее подруги, но что она мне скажет? Подруга же. За все это время она так и не поинтересовалась детьми. Если она захочет вернуться, я ее не приму. А зачем? Вы как думаете? Вы бы простили ее?» — заключил он.