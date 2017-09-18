Сын Караченцова рассказал о причинах госпитализации отца
Известный актёр находится в научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
Народный артист РФ Николай Караченцов госпитализирован в отделение нейрохирургии НИИ имени Склифосовского в рамках планового обследования. Об этом РИА "Новости" сообщил его сын Андрей.
— Ему нужно просто полное обследование. Думаю, что он пробудет в больнице недели две, — сообщил Андрей Караченцов.
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
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