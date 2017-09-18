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Сын Караченцова рассказал о причинах госпитализации отца

18 сентября 2017, 19:10

Известный актёр находится в научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Народный артист РФ Николай Караченцов госпитализирован в отделение нейрохирургии НИИ имени Склифосовского в рамках планового обследования. Об этом РИА "Новости" сообщил его сын Андрей.

— Ему нужно просто полное обследование. Думаю, что он пробудет в больнице недели две, — сообщил Андрей Караченцов.

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев


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