Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Назарбаев отметил достижения Жамбылской области

18 сентября 2017, 19:26

Президент встретился с общественностью Жамбылской области.

В рамках рабочей поездки в Жамбылскую область состоялась встреча Главы государства с общественностью региона. В ней приняли участие заслуженные ветераны, представители творческой интеллигенции, работники образования и науки, рабочие промышленных предприятий, студенческая молодежь, предприниматели, руководители общественных организаций и этнокультурных объединений. Об этом Zakon.kz сообщает со ссылкой на Акорду.

В своей речи Президент Казахстана отметил потенциал области в развитии химической промышленности и подчеркнул важность эффективной реализации индустриальной и инфраструктурной программ в регионе.

- В общей доле промышленного производства химическая отрасль составляет более 20%. Благодаря программе индустриализации в области реализованы 53 проекта. В этих целях были привлечены инвестиции в размере 158 млрд тенге и создано около 7 тысяч рабочих мест. Построена международная автомагистраль «Западная Европа – Западный Китай». Оказана значительная поддержка городам Каратау и Жанатас. В целом, все реализуемые программы направлены на улучшение благосостояния народа, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Наряду с этим, Глава государства высказался и о перспективах развития аграрного сектора.

- В сельскохозяйственной сфере реализовано 34 проекта, общей стоимостью порядка 8 млрд тенге. Только за последние 3 года в области товаропроизводителям сельскохозяйственной отрасли были выделены государственные субсидии свыше 35 млрд тенге, - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев также особо подчеркнул, что основным фактором успешного развития страны является единство и стабильность государства.

- Это все – результат единства, согласия и дружбы всех казахстанцев, стабильности нашего общества. Недаром нас рассматривают как миротворческое государство, - сказал Глава государства.

Далее, Глава государства отметил, что в настоящее время в регионе ведется работа по созданию мощного химического кластера.

Нурсултан Назарбаев высказался о необходимости качественной реализации масштабной программы модернизации общественного сознания, отметив ее важность для повышения глобальной конкурентоспособности Казахстана.

В завершение своего выступления Глава государства пожелал всем присутствующим благополучия и успехов в деятельности на благо региона и всей страны.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...