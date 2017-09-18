Назарбаев отметил достижения Жамбылской области

В рамках рабочей поездки в Жамбылскую область состоялась встреча Главы государства с общественностью региона. В ней приняли участие заслуженные ветераны, представители творческой интеллигенции, работники образования и науки, рабочие промышленных предприятий, студенческая молодежь, предприниматели, руководители общественных организаций и этнокультурных объединений. Об этом Zakon.kz сообщает со ссылкой на Акорду.

В своей речи Президент Казахстана отметил потенциал области в развитии химической промышленности и подчеркнул важность эффективной реализации индустриальной и инфраструктурной программ в регионе.

- В общей доле промышленного производства химическая отрасль составляет более 20%. Благодаря программе индустриализации в области реализованы 53 проекта. В этих целях были привлечены инвестиции в размере 158 млрд тенге и создано около 7 тысяч рабочих мест. Построена международная автомагистраль «Западная Европа – Западный Китай». Оказана значительная поддержка городам Каратау и Жанатас. В целом, все реализуемые программы направлены на улучшение благосостояния народа, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Наряду с этим, Глава государства высказался и о перспективах развития аграрного сектора.

- В сельскохозяйственной сфере реализовано 34 проекта, общей стоимостью порядка 8 млрд тенге. Только за последние 3 года в области товаропроизводителям сельскохозяйственной отрасли были выделены государственные субсидии свыше 35 млрд тенге, - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев также особо подчеркнул, что основным фактором успешного развития страны является единство и стабильность государства.

- Это все – результат единства, согласия и дружбы всех казахстанцев, стабильности нашего общества. Недаром нас рассматривают как миротворческое государство, - сказал Глава государства.

Далее, Глава государства отметил, что в настоящее время в регионе ведется работа по созданию мощного химического кластера.

Нурсултан Назарбаев высказался о необходимости качественной реализации масштабной программы модернизации общественного сознания, отметив ее важность для повышения глобальной конкурентоспособности Казахстана.

В завершение своего выступления Глава государства пожелал всем присутствующим благополучия и успехов в деятельности на благо региона и всей страны.