Известный казахстанский актер Фара выиграл полмиллиона долларов

Актер Фархад Абдраимов выиграл крупный покерный турнир, заработав 500 тысяч долларов, передает BNews.kz.

Казахстанский актер Фархат Абдраимов стал победителем международного покерного турнира среди звезд шоу-бизнеса, прошедшего в минувшие выходные на Северном Кипре.

Призовой фонд турнира составил 500 тысяч долларов. В турнире принимали участие игроки любительского и полупрофессионального уровня из стран Азии, Европы и СНГ.

Фархат Абдраимов известен зрителям яркими ролями в таких фильмах, как «Тот, кто нежнее», «Фара» и «Однажды в багажнике». За годы своей актерской деятельности актер снялся в более 20 картинах казахстанского и зарубежного производства. За последние два года актер принял участие в съемках индийской мелодрамы «Love you family», романтической комедии «Самая красивая» и драме «Батыр», где он выступил креативным продюсером.