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Известный казахстанский актер Фара выиграл полмиллиона долларов

18 сентября 2017, 19:36

Фархат Абдраимов победил в международном турнире по покеру.

Актер Фархад Абдраимов выиграл крупный покерный турнир, заработав 500 тысяч долларов, передает BNews.kz.

Казахстанский актер Фархат Абдраимов стал победителем международного покерного турнира среди звезд шоу-бизнеса, прошедшего в минувшие выходные на Северном Кипре.

Призовой фонд турнира составил 500 тысяч долларов. В турнире принимали участие игроки любительского и полупрофессионального уровня из стран Азии, Европы и СНГ.

Фархат Абдраимов известен зрителям яркими ролями в таких фильмах, как «Тот, кто нежнее», «Фара» и «Однажды в багажнике». За годы своей актерской деятельности актер снялся в более 20 картинах казахстанского и зарубежного производства. За последние два года актер принял участие в съемках индийской мелодрамы «Love you family», романтической комедии «Самая красивая» и драме «Батыр», где он выступил креативным продюсером.


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