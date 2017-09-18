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Трамп заявил о неправильном управлении ООН

18 сентября 2017, 20:25

"ООН не достигла полного потенциала из-за бюрократии и неправильного менеджмента", — сказал Трамп.

ООН не полностью развила свой потенциал из-за бюрократии и неправильного управления, США как крупнейший донор не видят должных результатов и поэтому поддерживают реформу организации, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

"ООН не достигла полного потенциала из-за бюрократии и неправильного менеджмента", — сказал Трамп, выступая на форуме по реформированию ООН.

"Мы не видим результатов, соответствующих нашим вложениям… Нам нужна ООН, которая восстановит доверие людей по всему миру… ООН не должна быть заложником прошлых методов, которые не работают", — добавил он.

Фото © AP Photo / Carolyn Kaster


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