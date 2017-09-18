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Меркель мечтает совершить путешествие по России

18 сентября 2017, 21:03

Кроме того, по словам канцлера, русский язык был одним из её любимых предметов в школе.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что мечтает совершить путешествие по Транссибирской магистрали.

Об этом она рассказала на встрече с юными гражданами Германии, пишет RT со ссылкой на издание Welt.

«В Скалистые горы (Северная Америка. — RT) и когда-нибудь по России, по Транссибирской магистрали», — сказала Меркель, говоря о том, в какие путешествия она мечтает отправиться.

Кроме того, по словам канцлера, русский язык был одним из её любимых предметов в школе.

При этом, отвечая на вопрос о своей любимой стране, она ответила: «Вообще-то, Германия».

Ранее Ангела Меркель в интервью бывшему капитану «Баварии» Филиппу Ламу сравнила политику с футболом.


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