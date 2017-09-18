Старик сделал редкое фото, как два самолёта не смогли поделить небо между собой

По словам пенсионера, он постоянно наблюдает за воздушным пространством, но такое видел впервые.

В Сети появилось шокирующее фото двух самолётов, которые едва не столкнулись при посадке в небе над Сурреем. Редкий момент удалось заснять бывшему инженеру, 70-летнему Крису Хину, который в это время сидел у себя в саду, сообщает Daily Mail.

"Я часто сижу и наблюдаю за самолётами, пока они кружатся и ждут своей очереди на посадку в Хитроу. Но эти два самолёта привлекли моё внимание, так как они летали гораздо ближе, чем обычно. Я был так удивлён, что сразу же схватил камеру"

Пенсионер приблизил изображение, и ему удалось разглядеть модели самолётов: Virgin Atlantic A340 и British Airways 787 Dreamliner, каждый из которых вмещает как минимум 200 пассажиров.

Но несмотря на видимую опасность, эксперт по авиации Джон Хатчинсон объяснил, что хотя на снимке кажется, что самолёты находятся очень близко, в действительности они могут быть на расстоянии в 300 метров. По его словам, самолёты оснащены превосходными системами оповещения и всегда находятся под наблюдением Управления воздушным движением.