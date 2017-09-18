Люди в масках ограбили несколько магазинов Темиртау

Несколько случаев нападений на торговые точки зафиксированы в Темиртау. Неизвестные в масках, вооруженные огнестрельным оружием, врываются в магазины, обчищают кассы и благополучно скрываются с места происшествия, передает корреспондент BNews.kz.

Напомним, сегодня в 2 часа 48 минут неизвестные в масках ворвались в магазин «Пафос» в восьмом микрорайоне и, запугав продавца оружием, успешно забрали всю выручку из кассы. Магазин работает в Темиртау круглосуточно, и сейчас продавцы отказываются выходить на свои рабочие места. Администратор «Пафоса» Наталья Ракитина сняла на сотовый телефон видео ограбления, зафиксированного камерой наблюдения, установленной в магазине. На записи двое парней с натянутыми на голову капюшонами, в масках и с оружием врываются в торговый зал.

«Без десяти три было ограбление. Полицейских вызвали, они приехали быстро, говорят, что это не первый случай по городу. Сначала простая полиция приехала, видимо следователи, потом ждали опергруппу. Полицейские с собаками, с оружием окружили магазин, снимали отпечатки. Видно, что работали профессионально. Страшно сейчас работать, знаем, что сейчас грабеж идет по городу, а потом что, убийства начнутся?» - спрашивает Наталья Ракитина.

По словам женщины, несмотря на то, что магазин охраняется, приехать так быстро охранники не смогли, все произошло в считанные минуты. Грабители дождались, пока покупатели покинут магазин и ворвались в помещение, действовали дерзко и хорошо ориентировались в помещении. Видимо, ранее уже приходили в этот магазин для подготовки.

Еще одну торговую точку обчистили люди в масках в пятницу 15 августа. Вооруженное нападение на кулинарию «Чайка» в шестом микрорайоне произошло вечером, в 20 часов 30 минут.

«Забежали к нам три парня в масках, отодвинули продавца, приказали ей лечь на пол, разбили витрину, залезли в кассу, забрали деньги и скрылись. У нас рядом магазин еще один, там люди были, но это никого из налетчиков не остановило. Были с оружием», - рассказала администратор Нейля Ряховская.

Грабителям также удалось скрыться, даже несмотря на то, что полицейские приехали в течение 20 минут. В том, что стражи порядка кого-то задержат, продавцы уже сомневаются. Их магазин грабят не в первый раз, несколько месяцев назад в эту же кулинарию также проникали воры: они ночью отогнули решетку на окне, проникли в зал, забрали большую сумму денег из кассы. Преступники не задержаны до сих пор.

«Мы тогда полдня ждали полицию, приехала, что-то мы писали, но прошло уже сколько времени, а нам ни разу не позвонили с мая. Не думаю, что и сейчас будут сдвиги какие-то. Мы уже сами предупреждаем всех владельцев магазинов в Темиртау», - говорит администратор Нейля Ряховская.

Владельцы торговых точек в Темиртау предполагают, что в городе действует организованная группа, которую не могут поймать полицейские. Связаны ли эти два случая между собой, люди не знают, но в ДВД Карагандинской области эти факты не комментируют и обещают дать разъяснения позже.