В Сети появилось видео эмоциональной реакции матери "Канело" на ничью в бою с Головкиным

В Сети появилось видео реакции матери мексиканского боксера Сауля "Канело" Альвареса Аны Марии Барраган на объявление итогов боя с чемпионом мира по версиям WBA (Super) WBC IBF IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщает Vesti.kz со ссылкой на La Opinion.

Она поддерживала своего сына во время боя на арене T-Mobile и очень эмоционально отреагировала на судейское решение заявив: "Все в этом мире продается. Мой сын выиграл этот бой. Они "украли" победу".

Барраган воспитала восьмерых детей, из них семь сыновей, причем все они стали профессиональными боксерами.

Болельщики освистали решение судей назначить ничью в бою Головкина и Альвареса. Позднее вердикт возмутил фанатов бокса со всего мира. Сам Альварес признал силу GGG. В свою очередь Головкин на пресс-конференции после боя назвал судейство ужасным.

Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей, однако он все равно защитил свои титулы и стал на шаг ближе к рекорду Бернарда Хопкинса.

Сам бой Головкина и "Канело" установил рекорд посещаемости на T-Mobile Arena. Между тем мексиканец обозначил сроки реванша, а команда казахстанца призвала не затягивать переговоры по проведению повторного боя.