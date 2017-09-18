Полиция Уральска ищет разнимавшую дерущихся хулиганов бабушку

Как пояснили в МПС ДВД ЗКО, после драки были задержаны 6 человек.

Групповая драка произошла сегодня, 18 сентября, примерно в 12.30 в районе остановки Циолковского в городе Уральске, передает региональный портал «Мой Город».

Сотрудники полиции разыскивают пожилую женщину, которая разнимала дерущихся мужчин, чтобы выразить благодарность за неравнодушие к сложившейся ситуации, пишет издание.

В сеть попал видеоролик, где видно, как группа парней устроила драку. За всем происходящим наблюдают прохожие, причем среди них есть и мужчины. Однако никто из них не стал разнимать дерущихся. Только лишь пожилая женщина, увидев происходящее, кинулась разнимать хулиганов. При этом она упала, однако никто из окружающих не помог даже встать бабушке.

Как рассказали очевидцы, они увидели, как один мужчина гнался за другим, причем в его руках был кирпич.

«Позже разнимать дерущихся мужчин начали прохожие, в том числе и пожилая женщина. Когда она пыталась остановить одного их них, то упала», — отметили очевидцы.

Как пояснили в МПС ДВД ЗКО, после драки были задержаны 6 человек.

«На данный момент подробности выясняются. Ведется расследование по статье «Хулиганство», — сообщили в МПС ЗКО.