Назарбаев: Меня огорчает большое количество разводов

В задушевную беседу о принципах счастливой семейной жизни вылился разговор Главы государства с представителями этнообъединений Жамбылской области в Доме дружбы в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Доверие - это категория научная, философская, - сказал Глава государства. - Есть доверие - значит можно разговаривать, можно дружить. В семье нет доверия друг к другу - не может существовать такая семья, она распадется. Меня огорчает много разводов, я же знаю, вся информация у меня есть. Молодежь женится, через год-два разводится почти четверть молодых семей. Почему это происходит? Во-первых, при женитьбе торопятся. Нет, чтобы узнать человека, какой он, в семье как он себя ведет, среди друзей, в обществе. Но терпения не хватает... Внешняя красота нужна только для танцев. А настоящая красота - это душа человека».

Поделился Президент и своим видением женской психологии.

«Надо жену понимать, женщины по-другому созданы, чем мы. Они рассуждают по-другому, у них мозги по-другому совсем построены. Надо иногда ее послушаться. Надо женщине десять раз подчиниться, чтобы она тебе один раз подчинилась. Есть выражение «настоящий мужчина». Мы все настоящие. Но женщины это придумали, чтобы пугать своих мужей - настоящий или ненастоящий...».

«В семье если порядок, то и в стране порядок», - заметил руководитель украинского общественного объединения «Днiпро» Федор Клименко.

«Крепкая семья - это основа всего. Самое главное - терпение, - продолжил Нурсултан Назарбаев. - Нужно принять таким, как есть, и терпеть. А не сразу по столу кулаком бить или посуду кидать. Это молодежи надо передать - в совместной жизни главное терпение. Терпеть рядом человека, который твой супруг. Появляются дети, появляются обязанности. И детей тоже надо терпеть. И друг друга надо терпеть».

Президент РК рассказал об исследованиях, проведенных в Гарвардском университете.

«В чем человеческое счастье? Опросили десять тысяч человек. Оказалось, на первом месте - дети. На втором месте - друзья. На третьем месте - общение и делать добро друг другу. То есть одинокий человек, без общения, не может быть счастливым».

А в заключение от Главы государства прозвучал анекдот на тему поисков идеальной супруги: «Один богатый человек хотел жениться и искал себе идеальную жену. Но так и не нашел и остался в старости одиноким. Ученики спрашивают его - ты такой мудрый, почему же ты неженатый остался? А я, говорит, искал идеальную жену. Встретил однажды красивую, которая мне понравилась. Но она неумная оказалась. Потом встретил умную. Но друзья говорили - что ты на такой женился? И, в конце концов, потом нашел женщину, которая меня устраивала - и умная, и красивая. А почему не поженились? А потому что она тоже искала идеального».

Напомним, в Жамбылской области состоялась рабочая поездка Главы государства.