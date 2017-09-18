В акимате Астаны не ожидали нехватку учебников

В управлении образования Астаны объяснили нехватку учебников в школах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате подчеркнули, что вся учебная литература печатается в Алматы. По данным управления, задержка идет, потому что вагоны с учебниками отправляются позже срока, который был указан в договорах.

«Даже НИШ печатается в Алматы. Собрав все данные, могу сказать, что на этой неделе последняя партия вагонов прибывает, и уже к субботе все школы будут обеспечены. Это нас не оправдывает, конечно. Просто пишу, чтобы разъяснить ситуацию. Мы действительно такого не ожидали. Это будет для нас уроком на будущее», - написала в Фейсбуке пресс-секретарь управления Жазира Асанова.