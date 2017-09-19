В Турции произошло первое убийство из-за биткоина

На территории Турции совершено первое убийство из-за криптовалюты биткоин. По данным телеканала NTV, правоохранители уже задержали четырёх человек, подозреваемых в этом преступлении.

Согласно имеющейся информации, три дня назад в уезде Серик в провинции Анталья обнаружили тело 22-летнего Щюкрю Мерта Эрсойа в автомобиле. Следователи установили, что преступники после расправы пытались разблокировать мобильный телефон жертвы с помощью отпечатка его пальца для получения доступа к системе "Биткоин". Но сделать этого нападавшим не удалось.