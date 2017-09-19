В Шымкенте трехлетний малыш чудом выжил после удара током во время прогулки

Жуткий случай произошел в Шымкенте. Во время прогулки по центральной площади 3-летний Ринат Ауелтай получил сильнейший удар током. Малыш выжил чудом! Но сейчас врачи пытаются сохранить ему руку. У ребенка ожог последней 4-й степени. Шокированные родители намерены подать в суд на коммунальную службу города. Но, по мнению чиновников, во всем виновата мать ребенка, передает 31 канал.

3-летний Ринат Ауелтай перенес операцию на руке. Малыш еще совсем слаб. Жанат Азимова – мама маленького Рината – с ужасом вспоминает прогулку по достопримечательностям Шымкента.

Мать шестерых детей приехала в город из маленького поселка и отправилась с младшим сыном на площадь Ордабасы к монументу «Мать-Земля». Маленький Ринат, со слов матери, решил нарвать ей цветов.

ЖАНАТ АЗИМОВА, мама Рината Ауелтая: – Он спустился с лестницы, а потом он уже упал, и голоса нет, ничего. Дальше я не знаю, мальчика посмотрела – сама сознание потеряла. Вид у него белый, как бумага, думала, я его уже потеряла. Если бы он умер, я не знаю даже: и ни себя, никого бы не простила.

Оказалось, что при падении рука ребенка угодила в дыру под лестницей, где в открытом доступе находился пучок оголенных проводов от осветительных приборов.

Электрический разряд до костей сжег малышу руку. Две огромные, пятисантиметровые раны могут полностью обездвижить ребенку кисть. Ринат находится также и под контролем кардиологов, ведь удар током может сказаться и на работе сердца. Ринату повезло, считают врачи, но говорить о полном выздоровлении не берутся.

НУРДАУЛЕТ ОРАЛБАЕВ, врач-комбустиолог областной детской больницы:

– Чудо, что остался живой. Пока убираем мертвую кожу, мертвые ткани убираем, а после идет процесс восстановления. Пересадка тканей может быть.

Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства вместе с подрядной организацией, отвечающей за наружное освещение, после произошедшего тут же изолировали оголенные провода, закрыли дыры.

НУРЛАН БЕКТУРСУНОВ, начальник ЖКХ г. Шымкент:

– Объект был сам сдан уже несколько лет тому назад, лет 5-6 назад. Может, внутри какая-то там проводка может оголена. Ну, просто мне кажется, за детьми надо смотреть. Потому что дети есть дети, они тоже не понимают, куда руки засовывают.

Однако Жанат Азимова уверяет, что ее сын никуда руки не засовывал, а всему виной оголенные провода. Она готовит иск в суд на ЖКХ. Трехлетнему Ринату предстоит не одна операция, чтобы восстановить руку, поэтому ему придется надолго задержаться в больнице.