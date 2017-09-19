Президент WBC назвал победителя боя Головкин – Альварес
19 сентября 2017, 00:12
Маурисио Сулейман уверен, что выиграли все.
Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман считает, что все выиграли от боя Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) - Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.
«Я чувствую, что зрители выиграли. Головкин тоже выиграл - он сохранил свои титулы. Выиграл и «Канело» - он дрался против лучшего боксера в мире», - сказал Сулейман в интервью ESPN.
Напомним, бой Головкин - Альварес в Лас-Вегасе завершился вничью, после чего оба боксера согласились на реванш. Он может состояться в мае или сентябре следующего года.
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