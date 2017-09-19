Рой пчёл атаковал людей на стоянке супермаркета в пригороде Лос-Анджелеса

В результате инцидента пострадало по меньшей мере шесть человек. Они были госпитализированы.

На посетителей супермаркета в пригороде Лос-Анджелеса напал рой пчёл. Как сообщает портал USA.ONE, инцидент произошёл 16 сентября на стоянке супермаркета, после чего на место происшествия прибыли пожарные и попытались отпугнуть насекомых с помощью пены.

Сообщается, что некоторые посетители магазина бросали покупки и пытались убежать с территории стоянки, однако шесть человек были госпитализированы с множественными укусами.

Отметим, что пчелиный яд является токсином и мощным аллергеном, который может вызывать крапивницу, отёк Квинке и анафилактический шок. Множественные укусы могут быть причиной лихорадки, головокружения, судороги, тошноты, боли в области сердца, а также снижения артериального давления.

Фото: © РИА Новости/Игорь Агеенко, источник - Лайф