Декларацию Трампа о реформе ООН подписали 128 стран

Трамп неоднократно критиковал ООН, отмечая, что больше всего средств в ее казну поступает из американского бюджета.

Предложенную США декларацию о реформе ООН уже подписали 128 из 193 государств, цитирует РИА Новости слова американского постпреда при ООН Никки Хейли.

"Отклик, который мы получили, был просто фантастическим", — заявила она на открытии форума по реформированию организации.

В свою очередь, президент США и автор инициативы Дональд Трамп отметил, что потенциал ООН не раскрыт из-за бюрократии и неправильного менеджмента.

"Мы не видим результатов, соответствующих нашим вложениям… Нам нужна ООН, которая восстановит доверие людей по всему миру… ООН не должна быть заложником прошлых методов, которые не работают", — добавил он.

Подготовленная декларация состоит из десяти пунктов. В ней США призывают внести изменения в структуру ООН, чтобы улучшить координацию работы в различных сферах. Достичь этого следует, по мнению Соединенных Штатов, в том числе за счет сокращения штата сотрудников организации.

Трамп неоднократно критиковал ООН, отмечая, что больше всего средств в ее казну поступает из американского бюджета. По его словам, несправедливо, что Вашингтон тратит каждый год на программы ООН около десяти миллиардов долларов — сумму, во много раз превосходящую вклады других ее членов.

В России к предложенной реформе отнеслись настороженно. Постпред при ООН Василий Небензя допустил, что Москва не подпишет документ, так как "декларацией реформу ООН не проведешь и ООН не изменишь". По его словам, организацию необходимо реформировать в результате межправительственного процесса.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия не готова поддержать проект, так как предложенная США реформа приведет к снижению роли ООН и формированию однополярного мира.

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